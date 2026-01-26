En estos momentos, el premercado de los índices americanos apunta a una caída del 0,2% mientras que en Asia, los índices chinos descuentan bajadas generalizadas. Por su parte, el Nikkei 225 ha caído un 1,83%.

El sentimiento es débil ante la preocupación por las últimas amenazas de Trump, que apunta a aranceles del 100% sobre Canadá si firma un acuerdo comercial con China.

La semana bursátil comienza con la tendencia de "desdolarización" llegando a su fin. El par euro-dólar cae un 0,25% intradía y cotiza en 1,1858. Al mismo tiempo, el USD/JPY se mantiene en el cruce de 154 puntos en una zona de control clave marcada por la media móvil exponencial (EMA) de 100 días tras bajar un 0,3% intradía.

Dentro de las principales divisas, las que más se aprecian son el yen y el dólar canadiense. En contraste, las caídas predominan en el franco suizo y el dólar australiano. El repunte del yen se debe a las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, quien advirtió que el gobierno está listo para tomar medidas contra los movimientos especulativos en su divisa y en el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos.

Metales preciosos

El mercado de metales preciosos se caracteriza por una tendencia alcista definida por las compras constantes de gobiernos y bancos centrales. El precio del oro cotiza por encima de los 5.000 dólares por onza por primera vez, con un avance del 2,3% intradía. Al mismo tiempo, el precio de la plata sube un 5,6%, superando los 108 dólares. La desdolarización y la inestabilidad geopolítica sostienen estos incrementos.

Seminario en directo

Otros mercados

Dentro del calendario económico del día destacan los datos del Ifo de Alemania, las ventas minoristas de Polonia y la publicación de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. La confianza en el mercado de criptomonedas mejora tras el mínimo del Bitcoin, con caídas hasta los 86.000 dólares en la jornada de ayer.