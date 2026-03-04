Leer más
Informe del mercado laboral de ADP y servicios ISM

Los mercados seguirán hoy centrados en el conflicto en Oriente Medio. En paralelo está prevista la publicación de varios informes macroeconómicos, con especial atención a los datos del mercado laboral del sector privado (ADP) y al índice ISM de Servicios. Tras la sesión, Broadcom publicará sus resultados financieros.

Calendario económico del día

  • Todo el día: Decisión del Consejo de Política Monetaria de Polonia (RPP)
  • Todo el día: Datos del PMI de servicios de febrero
  • 00:30 GMT: Informe del PIB de Australia
  • 01:30 GMT: Datos del PMI de servicios y manufactura de China
  • 07:30 GMT: Inflación del IPC de Suiza
  • 09:00 GMT: Resumen final del PMI de la Eurozona
  • 13:15 GMT: Informe de empleo de ADP en EE. UU.
  • 15:00 GMT: Datos del ISM de servicios en EE. UU.
  • 15:30 GMT: Inventarios de crudo del Departamento de Energía de EE. UU.
  • Después de la sesión: Resultados de Broadcom Inc.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

