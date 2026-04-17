Los últimos días han traído un alivio significativo a los mercados. El presidente Donald Trump anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, lo cual fue confirmado por el primer ministro israelí. Sin embargo, informes locales de Oriente Medio señalan que el acuerdo sigue siendo muy frágil, con cuestiones clave aún sin resolver.

Donald Trump también advirtió que sería "excelente para Hezbolá si se comportan correctamente", y agregó que una nueva reunión con Irán podría tener lugar este mismo fin de semana. Asimismo, afirmó que "la guerra en el Golfo debería terminar pronto".

Como resultado de estos acontecimientos geopolíticos y una distensión parcial de las tensiones en Oriente Medio, las acciones estadounidenses se mantienen cerca de máximos históricos tras un fuerte repunte, respaldado por sólidos resultados corporativos y un creciente optimismo de los inversores sobre un posible fin del conflicto.

Mientras tanto, funcionarios de los países del Golfo y Europa prevén que Estados Unidos podría necesitar hasta seis meses para alcanzar un acuerdo con Irán. Además, los países del G7 advierten sobre los riesgos económicos derivados de la guerra, destacando las posibles presiones inflacionarias y las interrupciones en las cadenas de suministro.

Mercados bursátiles

En Asia, las sesiones bursátiles están dominadas por el pesimismo. El Nikkei 225 baja un 1,6%, el Kospi de Corea del Sur un 0,55% y el Hang Seng de China un 1,2%. El índice australiano se mantiene algo mejor, con una caída de tan solo una décima

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, declinó hacer comentarios sobre la disminución de las expectativas de una subida de tipos en abril. En el mercado de divisas, se observa un continuo debilitamiento del yen japonés frente a las principales monedas, con el par USD/JPY poniendo a prueba nuevamente el nivel de 160.

El Banco Popular de China (PBoC) fijó hoy el tipo de cambio de referencia USD/CNY en 6,8622, mientras que las expectativas se situaban en 6,8206. China sigue señalando una política monetaria expansiva, junto con un aumento del gasto público, para impulsar el crecimiento económico en medio de la incertidumbre global. Las autoridades se centran en fomentar el consumo e invertir en nuevas tecnologías y seguridad energética para fortalecer el desarrollo a largo plazo.

Informes económicos

Ayer también recibimos datos del mercado laboral estadounidense, que resultaron mejores de lo esperado. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 207.000, frente a la previsión del mercado de 215.000, lo que confirma la relativa solidez del mercado laboral estadounidense. Además, el índice empresarial de la Reserva Federal de Filadelfia para abril sorprendió positivamente, subiendo a +26,7 frente al +10,0 esperado, lo que indica una clara aceleración de la actividad industrial y una mejora de la confianza empresarial.

Las acciones de Netflix cayeron más del 9% a pesar de los sólidos resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas del mercado en términos de ingresos y beneficios. Sin embargo, los inversores se mostraron decepcionados principalmente por las previsiones menos optimistas, en particular por la menor expectativa de beneficios, ingresos y márgenes para el segundo trimestre. Además, parte del buen desempeño se debió a factores puntuales, lo que generó inquietudes sobre la sostenibilidad del crecimiento y afectó negativamente la confianza del mercado.

Otros mercados

En los metales preciosos, se observan modestas subidas. El oro repunta alrededor de un 0,2%, superando los 4.800 dólares, mientras que la plata sube cerca de un 0,5%, poniendo a prueba el nivel de 79 dólares. En el mercado de materias primas, el crudo Brent ha vuelto a caer por debajo de los 100 dólares por barril.

Una tendencia de contraste se observa en el mercado de criptomonedas, donde los principales activos siguen bajo presión. El Bitcoin ha caído por debajo de los 75.000 dólares, mientras que el Ethereum baja alrededor de un 1,5%, cotizando cerca de los 2.320 dólares.