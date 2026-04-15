La bolsa hoy: Optimismo en los mercados por los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán

Los mercados inician la sesión con optimismo tras las señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente JD Vance señaló la posibilidad de un "gran acuerdo" que implicaría la reintegración económica de Irán a cambio de concesiones nucleares. El alto el fuego cumple una semana.

Trump afirmó que no espera que se prorrogue el alto el fuego, lo que sugiere confianza en un acuerdo rápido. Sin embargo, su mensaje sigue siendo contradictorio: por un lado, describe el conflicto como "muy cerca de terminar", mientras que, por otro, enfatiza que las operaciones aún no han concluido. Indicó que los próximos días serán decisivos.

Las conversaciones continúan por vía diplomática, con la participación de Pakistán. Se espera otra ronda de negociaciones con altos funcionarios estadounidenses. El plazo es ajustado y el alto el fuego actúa como fecha límite. Los próximos días serán cruciales para el resultado de las conversaciones.

Al mismo tiempo, imágenes satelitales muestran que Irán está reparando los daños en sus bases de misiles subterráneas durante el alto el fuego. Hasta la mitad de la infraestructura de misiles permanece intacta. Estados Unidos ofrece la normalización económica y la integración global a cambio de que Irán abandone sus ambiciones nucleares. Esto indica un giro hacia un marco estratégico más amplio, en lugar de limitarse a un simple acuerdo de alto el fuego.

Los precios del petróleo continúan bajando, con el WTI cotizando alrededor de 90,50 USD por barril y el Brent alrededor de 94,60 USD por barril. Las esperanzas de desescalada han reducido la prima de riesgo geopolítico. Si bien el mercado anticipa un resultado optimista de las negociaciones, persisten riesgos significativos.

Estados Unidos ofrece la normalización económica y la integración global a cambio de que Irán abandone sus ambiciones nucleares. Esto indica un giro hacia un marco estratégico más amplio, en lugar de limitarse a un acuerdo de alto el fuego.

Otros mercados

El optimismo en los mercados mejoró, impulsando las bolsas. Los índices estadounidenses cerraron ayer cerca de sus máximos históricos, lo que refleja optimismo.

La encuesta Tankan de Reuters mostró la mayor caída en la confianza del sector manufacturero japonés en tres años. El aumento de los costes energéticos y las interrupciones en el suministro están afectando negativamente al sector. Los sectores nacionales se mantienen más resilientes, pero las presiones externas van en aumento.

Janet Yellen sugirió que la Reserva Federal podría realizar otro recorte de tipos este año, a pesar del creciente riesgo de inflación. El panorama político sigue siendo muy incierto.