Los futuros de los índices estadounidenses cotizan con sesgo alcista después de que Donald Trump anunciara en redes sociales que se había alcanzado un acuerdo sobre Groenlandia y, en general, sobre los problemas del Ártico en el marco de la OTAN. El presidente estadounidense también descartó los aranceles previstos para determinados países europeos.

Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace la solicitud de Trump de destituir inmediatamente a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, según declaraciones de varios jueces que citan la independencia del banco central y las consecuencias económicas negativas.

Los mercados asiáticos cotizan mayoritariamente al alza, tras el repunte de los futuros de Wall Street y la mejora de la confianza tras la distensión entre Estados Unidos y Groenlandia. Corea del Sur fue la que registró el mejor rendimiento: el KOSPI sube un 0,87% impulsado por las acciones relacionadas con la IA (Samsung y SK Hynix: aproximadamente +2%). El japonés SoftBank también avanza gracias al optimismo sobre la IA (alrededor de +11%). El Nikkei 225 crece un 1,76% antes de la decisión del Banco de Japón (BoJ) de mañana.

Informes económicos

Los datos laborales australianos superaron las expectativas, probablemente debido a efectos estacionales como la mayor demanda laboral relacionada con las vacaciones. En diciembre, el empleo aumentó en 65.200 puestos (pronóstico: 28.300), mientras que la cifra de noviembre se revisó a la baja de -21.300 a -28.700. La tasa de desempleo bajó del 4,3% al 4,1%, lo que indica una contracción del mercado laboral.

El déficit comercial de Japón se redujo aproximadamente un 52% en 2025, hasta los 2,65 billones de yenes, principalmente gracias al crecimiento récord de las exportaciones impulsado por los envíos de semiconductores y productos electrónicos a otros países asiáticos. Los déficits con Europa y China se ampliaron.

Otros mercados

En el mercado Forex destacan las divisas de las Antípodas, que se aprecian gracias a la mejora del apetito por el riesgo y los datos del mercado laboral australiano, que refuerzan una perspectiva de política monetaria restrictiva. El AUD/USD avanza un 0,65%, superando el nivel psicológico de 0,68. El NZD/USD avanza un modesto 0,25%. El yen vuelve a ser la divisa más débil del G10, con una corrección de alrededor del 0,3% frente al dólar y el euro. El EUR/USD se mantiene estable cerca de 1,169.

El precio del oro cotiza plano en los 4.830 dólares tras aliviarse las tensiones entre EE. UU. y Europa. Por su parte, la plata recupera las caídas de ayer y se apunta un 1,3% de subida para volver a superar los 94 dólares.

El crudo Brent y el WTI caen alrededor de un 0,2% en lo que supone una menor volatilidad. Al mismo tiempo, el sentimiento sobre las criptomonedas es mixto. El Bitcoin repunta un 0,4% hasta los 90.000 dólares mientras que Ethereum cotiza plano. Las criptomonedas más pequeñas fluctúan en números rojos (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).