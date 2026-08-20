Estados Unidos acaba de superar una cifra que impresiona incluso en una economía acostumbrada a los grandes números. La deuda federal bruta ha rebasado los 40 billones de dólares. La reacción instintiva consiste en imaginar un muro infranqueable, una crisis inmediata o una señal automática para vender acciones. Pero ¿es realmente ese el mensaje que transmite el dato? La respuesta exige separar el impacto visual del titular de los mecanismos que sí pueden alterar el valor de las empresas.

¿Qué hay realmente dentro de los US$40 billones de deuda de EE.UU.?

El primer matiz es esencial. Los 40 billones corresponden a deuda federal bruta, no exclusivamente a títulos en manos de inversores privados. Según las cifras diarias del Tesoro, alrededor de 32,3 billones son deuda en manos del público, mientras que aproximadamente 7,8 billones son obligaciones entre distintas cuentas del propio Gobierno.

En esta segunda categoría aparecen, por ejemplo, valores mantenidos por fondos fiduciarios federales. La deuda en manos del público es la referencia más útil para estudiar la presión sobre los mercados, porque es la que compite de forma más directa por el ahorro de hogares, bancos, fondos, aseguradoras, gobiernos extranjeros y bancos centrales.

Esto no convierte la deuda interna en irrelevante, ya que representa compromisos que deberán atenderse, pero evita una interpretación equivocada. El Estado estadounidense no necesita refinanciar en el mercado los 40 billones como si vencieran a la vez. Los títulos tienen calendarios distintos, una parte se renueva de manera continua y otra refleja compromisos dentro del sector público. El problema económico no es el número aislado, sino la trayectoria de los déficits, el coste medio de financiación, el plazo de la deuda y la capacidad futura de los ingresos públicos para sostener el servicio de intereses.

La trayectoria de la deuda importa más que alcanzar un umbral

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima para el ejercicio fiscal de 2026 un déficit cercano a 1,9 billones de dólares, equivalente al 5,8% del producto interior bruto. Es un desequilibrio elevado para una economía que no atraviesa una recesión profunda. El organismo proyecta que la deuda en manos del público alcance aproximadamente el 101% del PIB este año y ascienda al 120% en 2036 si se mantienen las políticas incorporadas en su escenario base. Esa tendencia importa más que el momento exacto en que el contador cruzó los 40 billones.

También importa la factura. El gasto neto por intereses rondaría un billón de dólares en 2026, cerca del 3,3% del PIB, y podría superar los dos billones anuales dentro de una década. Cuanto mayor sea esa partida, menos margen queda para defensa, sanidad, inversión pública, ayudas o rebajas tributarias sin recurrir a nuevas emisiones. No existe un nivel mágico en el que la deuda se vuelva de repente insostenible, pero sí una dinámica acumulativa. Los déficits elevan el saldo, la refinanciación traslada gradualmente los tipos actuales al coste medio y el aumento de intereses ensancha de nuevo el déficit.

¿Cómo afecta la deuda de Estados Unidos a las acciones?

Para las acciones, la conexión más inmediata pasa por los bonos. Una empresa vale hoy por los beneficios y flujos de caja que se espera que produzca en el futuro. Cuando aumenta el rendimiento exigido a la deuda pública, esos flujos se descuentan a una tasa mayor. El efecto suele ser más intenso en compañías cuyo valor depende de beneficios lejanos, como algunos negocios de crecimiento, y menor en empresas con caja inmediata, balances sólidos y capacidad para repercutir precios. Por eso un aumento persistente de la prima por plazo puede reducir múltiplos bursátiles aunque los beneficios empresariales todavía no hayan empeorado.

El Tesoro y la Reserva Federal, dos piezas clave para el mercado

El mercado no responde solo a cuánto emite el Tesoro. También observa quién absorbe la oferta y a qué precio. Para el trimestre entre julio y septiembre, el Tesoro prevé 739.000 millones de dólares de endeudamiento neto negociable en manos privadas, con una caja esperada de 950.000 millones al cierre de septiembre. Para el trimestre siguiente calcula otros 628.000 millones, aunque estas estimaciones pueden cambiar con la recaudación, el gasto y la gestión de liquidez. Son flujos suficientemente grandes para influir en la curva de tipos, especialmente si la demanda marginal exige mayor rentabilidad.

La estrategia de emisión reduce parte del riesgo operativo. En la refinanciación de agosto, el Tesoro mantuvo sin cambios el tamaño previsto de las subastas de cupones y bonos a tipo variable durante varios trimestres, y dejó a las letras la función principal de absorber variaciones a corto plazo. Además, amplió sus recompras de títulos antiguos para mejorar la liquidez. Estas operaciones no eliminan deuda ni equivalen a una compra monetaria de la Reserva Federal. El Tesoro recompra determinadas referencias menos líquidas mientras sigue emitiendo, con el objetivo de facilitar la negociación y administrar su caja.

La diferencia es importante porque una crisis de liquidez y un problema de solvencia no son lo mismo. Estados Unidos se financia en su propia moneda, posee el mercado de deuda soberana más profundo del mundo y el dólar conserva un papel central en reservas, comercio y garantías financieras. Eso proporciona una capacidad de financiación que no tienen los emisores endeudados en una divisa ajena. Sin embargo, emitir en la moneda propia no elimina el coste económico. Si los inversores piden compensación por inflación, incertidumbre fiscal o abundancia de oferta, el ajuste aparece en los rendimientos, en el dólar o en ambos.

La Reserva Federal añade otra capa. Tras su reunión de julio, mantuvo el tipo de los fondos federales en el intervalo del 3,50% al 3,75%. Las actas mostraron una mayoría favorable a esperar, aunque tres participantes preferían un incremento de un cuarto de punto. La política monetaria no se fija para facilitar la financiación del Tesoro, sino para cumplir los objetivos de inflación y empleo. Pero una deuda mayor hace que la economía y el presupuesto sean más sensibles a los tipos. Si la inflación obliga a mantener una política restrictiva, la transmisión al coste fiscal será gradual, pero persistente.

Ahí aparece uno de los riesgos que más preocupan a los inversores, la posibilidad de que la política fiscal y la monetaria entren en tensión. Una Reserva Federal creíble puede contener las expectativas de inflación, pero también mantener elevados los tipos reales si la demanda y los precios no se moderan. Una Reserva Federal percibida como subordinada al coste de la deuda podría aliviar temporalmente los rendimientos nominales, a cambio de una prima de inflación superior. Ninguna de las dos rutas es neutra para las acciones. La primera presiona valoraciones, la segunda perjudica a las empresas sin poder de fijación de precios y eleva la volatilidad macroeconómica.

De los tipos de interés al dólar: cómo se transmite la deuda a las empresas

No obstante, la deuda no actúa siempre como enemigo de la bolsa. El gasto financiado con déficit puede sostener ingresos corporativos, inversión, empleo y consumo. Infraestructuras, defensa, tecnología, energía y salud pueden recibir una demanda pública considerable. Si el endeudamiento financia inversiones que aumentan la productividad, el PIB y la base tributaria, parte del coste se compensa con una economía futura mayor. El problema surge cuando el déficit estructural crece sin un aumento equivalente de la capacidad productiva o cuando los intereses desplazan partidas con mejor retorno económico.

También conviene evitar una lectura lineal del llamado efecto expulsión. En una economía con ahorro abundante y demanda privada débil, la emisión pública puede absorber recursos sin alterar demasiado el coste del capital. En una economía cercana a su capacidad, con inversión privada fuerte y compradores menos dispuestos a aumentar su exposición, el Tesoro tiene que competir con empresas y hogares. Unos tipos más altos encarecen hipotecas, crédito corporativo y financiación de proyectos. Las compañías pequeñas, más dependientes de bancos y mercados de deuda, suelen soportar antes esa presión que los grandes grupos con caja y acceso global.

Otro canal es el dólar. La abundancia de deuda no implica necesariamente una moneda débil. Si los rendimientos estadounidenses suben y la economía supera a sus competidores, el capital extranjero puede seguir entrando. En episodios de aversión al riesgo, el dólar y los bonos del Tesoro suelen funcionar como refugio, incluso cuando el origen de la inquietud se encuentra en Estados Unidos. A más largo plazo, una percepción de deterioro institucional o de inflación tolerada podría reducir la demanda extranjera y exigir una compensación adicional. Ese cambio sería gradual y probablemente irregular, no un abandono repentino.

Para una empresa estadounidense internacional, la dirección del dólar importa tanto como el rendimiento del bono. Un dólar fuerte reduce al convertir a moneda estadounidense los beneficios generados fuera y dificulta la competitividad exportadora. Un dólar débil mejora esa traducción contable, pero puede elevar el coste de importaciones y alimentar la inflación. La deuda pública afecta por tanto a la renta variable mediante una red de precios, no a través de una sola relación mecánica.

¿Podría la deuda estadounidense alcanzar los US$50 billones?

Bank of America ha planteado como escenario que la deuda alcance los 50 billones de dólares hacia julio de 2029. Es una proyección, no un resultado asegurado, y depende de déficits, crecimiento nominal, tipos y decisiones fiscales. Su valor analítico reside en recordar la velocidad de acumulación, no en ofrecer una fecha exacta. Para el mercado, el paso siguiente será observar si el aumento de deuda viene acompañado de una estabilización del déficit primario o si los intereses y el gasto obligatorio mantienen la trayectoria ascendente.

La señal técnica relevante no está en el contador de deuda, sino en la respuesta del mercado de bonos. En las últimas sesiones, el rendimiento del Treasury a diez años se ha movido en la zona del 4,6% al 4,7%, mientras que el de treinta años ha rondado el 5,2%. Son referencias del mercado de deuda nominal. Más que un nivel aislado, interesa la persistencia, la pendiente de la curva y la reacción de las subastas. Si los plazos largos suben pese a una inflación más controlada, podría estar aumentando la prima exigida por riesgo fiscal y duración.

Tres escenarios para la bolsa ante el aumento de la deuda

Escenario benigno: crecimiento e inflación descendente

El escenario más benigno para las acciones combina crecimiento nominal razonable, inflación descendente y una consolidación fiscal gradual. Los beneficios podrían avanzar y los rendimientos estabilizarse, permitiendo que la deuda aumente en dólares sin deteriorar de forma brusca su relación con el PIB. En ese entorno, la selección empresarial pesaría más que el titular agregado, y las compañías con productividad, caja y capacidad de precio conservarían una ventaja clara.

Escenario de tipos altos durante más tiempo

Un segundo escenario sería el de tipos altos durante más tiempo. Si la inflación se mantiene resistente y el Tesoro continúa colocando grandes volúmenes, los rendimientos reales podrían permanecer elevados. La consecuencia probable sería una compresión de múltiplos, más presión sobre refinanciaciones y una brecha mayor entre empresas con balances fuertes y débiles. No implica necesariamente una caída inmediata de los índices, porque los beneficios nominales pueden compensar parte del ajuste, pero reduce el margen de error de las valoraciones.

Escenario adverso: menor crecimiento y pérdida de confianza fiscal

El escenario adverso combinaría menor crecimiento, déficits amplios y pérdida de confianza en la disciplina fiscal. El Gobierno recaudaría menos, aumentaría ciertas partidas automáticas y seguiría pagando intereses elevados. Si al mismo tiempo los inversores exigieran una prima mayor, acciones y bonos podrían caer juntos. Ese es el riesgo verdaderamente incómodo, porque limita la diversificación tradicional y aumenta la relevancia de la liquidez, la calidad del balance y la duración de los activos.

¿Qué significa realmente una deuda de US$40 billones para los mercados?

Alcanzar los 40 billones no activa por sí solo ninguno de estos desenlaces. La cifra funciona como una advertencia sobre la dirección, no como un cronómetro de crisis. Para la bolsa, las preguntas útiles son otras: cuánto del déficit impulsa la capacidad productiva, qué rentabilidad exige el comprador marginal de Treasuries, cómo evoluciona la inflación y qué empresas pueden sostener sus beneficios con un coste de capital superior. El número impresiona, pero serán esas variables las que decidan si la deuda se convierte en un freno duradero o en otro gran titular absorbido por una economía todavía capaz de crecer.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.