La Fed recorta las tasas de interés en 25 pb, en línea con lo previsto; el EUR/USD registra un alza 💵📌

Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T):
-
Actual: 3,4%; Previo: 3,6%.
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T):
-
Actual: 3,1%; Previo: 3,4%.
Estados Unidos – Decisión de tasas de interés de la Fed para diciembre:
-
Actual: 4,25%; Previsión: 4,25%; Previo: 4,50%.
La Fed recortó el rango objetivo para los fondos federales en 25 pb hasta 4,00%–4,25%, citando una moderación del crecimiento, menor creación de empleo, una tasa de desempleo ligeramente más alta (aunque aún baja) y una inflación que ha repuntado y permanece relativamente elevada. Los responsables de política monetaria señalaron que la incertidumbre sobre las perspectivas sigue siendo elevada y que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado, lo que llevó a recalibrar la política con el fin de equilibrar mejor el doble mandato de máximo empleo y 2% de inflación.
De cara al futuro, el Comité seguirá dependiendo de los datos: futuros movimientos dependerán de la evolución de las cifras, las perspectivas y el balance de riesgos. El ajuste cuantitativo continúa —la Fed seguirá reduciendo tenencias de Treasuries, deuda de agencias y MBS. El comunicado reitera el fuerte compromiso con retornar la inflación al 2% al tiempo que respalda el máximo empleo, y señala disposición a ajustar la política si aumentan los riesgos.
-
Votación: Powell, Williams, Barr, Bowman, Collins, Cook, Goolsbee, Jefferson, Musalem, Schmid, Waller a favor; Miran en disenso, prefiriendo un recorte de -50 pb.
-
El comunicado ahora dice: “la inflación ha subido y se mantiene algo elevada”, en lugar de “la inflación se mantiene algo elevada”.
-
La Fed destaca debilidad en la contratación y sustituye “el mercado laboral sigue ajustado” por “la tasa de desempleo ha aumentado”.
-
El diagrama de puntos señala dos recortes adicionales este año, con las proyecciones de fin de 2026 y de largo plazo sin cambios.
Resumen de Proyecciones Económicas
La Fed prevé un crecimiento ligeramente mayor, un desempleo algo menor y una inflación persistente en 2026, aunque con una senda de política monetaria más acomodaticia que en junio. Confía en que la desinflación retome su curso hacia el 2% en 2028, sin necesidad de tasas tan altas como se pensaba previamente.
-
Crecimiento (PIB real): 1,6% (2025) → 1,8% (2026) → 1,9% (2027) → 1,8% (largo plazo).
-
Cambio frente a junio: leve alza en 2025–27 (junio: 1,4%, 1,6%, 1,8%), con un crecimiento más firme en el largo plazo (1,8%).
-
-
Tasa de desempleo: 4,5% → 4,4% → 4,3% → 4,2%; largo plazo 4,2%.
-
Cambio frente a junio: la Fed proyecta un desempleo algo menor en 2026–27 (junio: 4,5% y 4,4%), lo que implica menos holgura en el mercado laboral.
-
-
Tasa de fondos federales (“dot plot”): 3,6% (2025), 3,4% (2026), 3,0% (2027).
-
Cambio frente a junio: dos recortes de -50 pb más en 2025 y una senda ligeramente más suave después; el nivel neutral de largo plazo permanece sin cambios.
-
Fuente: xStation 5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.