Leer más
04:48 · 3 de noviembre de 2025

La inflación en Suiza vuelve a desacelerarse 📉

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Disminuye la inflación interanual en Suiza

 

Informe de inflación en Suiza

Inflación en Suiza en octubre: 0,1% interanual (Prevista: 0,3% interanual. Anterior: 0,2%).

Inflación mensual: −0,3% intermensual (Prevista: −0,1% intermensual. Anterior: −0,2%).

Inflación subyacente: 0,5% interanual (Prevista: 0,7% interanual. Anterior: 0,7%).

Cotización del par euro-franco suizo

 

El cruce euro-franco suizo repunta tras conocer el débil dato de inflación interanual en Suiza.

Fuente : Plataforma de XTB

5 de noviembre de 2025, 07:13

IPP de la Eurozona en línea con lo esperado
5 de noviembre de 2025, 06:07

PMIs de servicios mejor de lo esperado en Europa
5 de noviembre de 2025, 05:03

La producción industrial de Francia supera las expectativas
5 de noviembre de 2025, 04:58

Hoy se publica el informe de empleo privado ADP en EE. UU.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.