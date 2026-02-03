Leer más
15:06 · 3 de febrero de 2026

La fuerza naval de EE. UU. derriba un dron iraní cerca del portaaviones USS Abraham Lincoln 🗽El petróleo reacciona

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • La tensión geopolítica en Medio Oriente vuelve a dar soporte al petróleo, que podría buscar niveles más altos si el conflicto escala.

Según funcionarios estadounidenses citados por Reuters, Estados Unidos derribó un dron iraní en las inmediaciones del portaaviones USS Abraham Lincoln. El dron Shahed-139 habría volado en dirección al buque y fue interceptado por un caza F-35.

El petróleo reaccionó con una subida moderada, avanzando hacia la zona de USD 68 por barril. Un escenario de mayor escalada en Medio Oriente podría respaldar un rebote adicional hacia la zona clave de resistencia en torno a USD 70 por barril (límite superior del canal bajista y área de la EMA 200).

Fuente: xStation5

5 de febrero de 2026, 16:20

Resumen diario: El rojo domina a ambos lados del Atlántico
5 de febrero de 2026, 15:03

Desastre para las acciones de Volvo: ¿el fin de una marca icónica?
5 de febrero de 2026, 13:20

US100 cae 2% en medio de una fuerte venta en acciones tecnológicas de EE.UU.
5 de febrero de 2026, 13:10

Análisis técnico: Bitcoin profundiza su caída y retrocede hasta los USD 66.500

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.