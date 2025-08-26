La incertidumbre hace mella en los índices europeos

Este martes hay un claro pesimismo en los mercados financieros europeos, agravado por la renta variable francesa, que afronta otra sesión de alta volatilidad. El Cac 40 baja un 1,62%, lo que lo convierte en el índice principal con peor rendimiento de Europa. Las caídas más significativas se están produciendo en el sector minorista, el más vinculado a la economía. El motivo es la incertidumbre política. El primer ministro François Bayrou ha anunciado un voto de confianza sorpresa el próximo mes, lo que ha intensificado la caída del mercado. Las tensiones políticas y la preocupación por la estabilidad del presupuesto nacional están aumentando los temores de los inversores. El Euro Stoxx 50 desciende un 0,8%, la mitad que el índice francés.

Por su parte, la rentabilidad de los bonos franceses a 10 años ha subido hasta el 3,51%, lo que ha empeorado aún más la confianza en el mercado de deuda y ha aumentado la incertidumbre de los inversores. Otro índice europeo de primer nivel, el Dax 40, también experimenta caídas, pero sólo del 0,4%. Mientras tanto, el FTSE 100 del Reino Unido baja un 0,65%, lo que refleja el deterioro de la confianza en los mercados en general, así como la preocupación por la desaceleración económica mundial y la inestabilidad política.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Dax 40



El Dax 40 cae un 0,4% durante la sesión de hoy y se mantiene muy cerca de los niveles de soporte técnico clave, definidos por las medias móviles exponenciales de 25 y 50 días (mostradas como las líneas amarilla y azul en el gráfico). Actualmente, ambas medias móviles sirven como puntos de soporte local para el mercado, y su mantenimiento podría indicar la continuación de la tendencia alcista a medio plazo. Sin embargo, la presión bajista evidente en las velas recientes, junto con la creciente incertidumbre en los mercados europeos, sugiere que las próximas sesiones podrían ser cruciales para determinar la dirección futura del índice. Una ruptura por debajo de estos niveles podría abrir el camino a una prueba de la EMA de 100 días (línea verde), ubicada cerca de la zona de los 23.600 puntos.

Noticias corporativas en Europa