La inflación alemana llega significativamente por debajo de las expectativas, el EURUSD cae 📉

10:00 (GMT -3) – Alemania | Inflación de diciembre
IPCA Alemania: 2,0% a/a (est.: 2,2%; prev.: 2,6%)
IPCA Alemania: 0,2% m/m (est.: 0,4%; prev.: -0,5%)
IPC Alemania: 1,8% a/a (est.: 2,0%; prev.: 2,3%)
IPC Alemania: 0,0% m/m (est.: 0,3%; prev.: -0,2%)
La inflación alemana registró una sorpresa bajista relevante en el avance de diciembre. El IPC general se moderó hasta 1,8% interanual (frente al 2,1% esperado y 2,3% previo) y quedó plano en el mes. La medida armonizada (IPCA) se desaceleró a 2,0% a/a (vs. 2,2% esperado; 2,6% previo) y subió 0,2% m/m. En promedio anual, el IPC se estima en 2,2% para 2025, mientras que la inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) se situó provisionalmente en 2,4% a/a en diciembre.
El desglose mostró una fuerte desinflación en bienes (0,4% a/a), impulsada por energía más barata (-1,3% a/a) y menor inflación en alimentos (0,8% a/a). En contraste, la inflación de servicios se mantuvo elevada en 3,5% a/a, subrayando presiones domésticas persistentes pese a la tendencia general de enfriamiento.
El dato nacional más débil ya había sido anticipado por cifras regionales publicadas antes (Renania del Norte-Westfalia 1,8% a/a desde 2,3%; Sajonia 1,9% desde 2,2%), y tras la publicación el EUR/USD continuó a la baja.
EURUSD (Gráfico M15)
Fuente: xStation5
