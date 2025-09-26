Leer más

La inflación americana en línea con lo esperado

09:34 26 de septiembre de 2025

Los datos de inflación son un referente clave para evaluar la evolución de los precios y el poder adquisitivo en Estados Unidos. La Reserva Federal presta especial atención al Índice de Precios de Consumo Personal (PCE), y en particular a su versión subyacente, por ser una medida más estable de las presiones inflacionarias. Estos indicadores son decisivos para anticipar la política monetaria y, por tanto, tienen un impacto directo en los mercados financieros.

 

Datos de inflación de Estados Unidos de agosto:

Índice de Precios PCE Subyacente: actual 0,2% mensual; previsión 0,2% mensual; anterior 0,2% mensual.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Índice de Precios PCE Subyacente: actual 2,9% interanual; previsión 2,9% interanual; anterior 2,9% interanual.

Índice de Precios PCE: actual 2,7% interanual; previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual.

Índice de Precios PCE: actual 0,3% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,2% mensual.

Ingresos Personales: actual 0,4% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,4% mensual.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

29.09.2025
19:13

Dólar hoy: el peso mexicano cae ligeramente al inicio de semana mientras el desempleo sube a 2,9%

El peso mexicano comenzó la semana con una ligera depreciación frente al dólar, en un contexto marcado por datos laborales locales...

 19:08

AMD en crecimiento: previsiones de Wall Street y nuevas tecnologías de IA

Los analistas de Wall Street pronostican que la acción de AMD podría subir entre un 40% y un 50% en el próximo año, impulsada...

 17:45

Los futuros de café caen 1,8% tras tres jornadas consecutivas de alzas☕️ 📉

Los futuros de café arábica retoman su vaivén, cayendo alrededor de un 1,8% tras el reciente repunte impulsado por la caída...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.