La inflación americana en línea con lo esperado

Los datos de inflación son un referente clave para evaluar la evolución de los precios y el poder adquisitivo en Estados Unidos. La Reserva Federal presta especial atención al Índice de Precios de Consumo Personal (PCE), y en particular a su versión subyacente, por ser una medida más estable de las presiones inflacionarias. Estos indicadores son decisivos para anticipar la política monetaria y, por tanto, tienen un impacto directo en los mercados financieros.
Datos de inflación de Estados Unidos de agosto:
Índice de Precios PCE Subyacente: actual 0,2% mensual; previsión 0,2% mensual; anterior 0,2% mensual.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Índice de Precios PCE Subyacente: actual 2,9% interanual; previsión 2,9% interanual; anterior 2,9% interanual.
Índice de Precios PCE: actual 2,7% interanual; previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual.
Índice de Precios PCE: actual 0,3% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,2% mensual.
Ingresos Personales: actual 0,4% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,4% mensual.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.