La inflación disminuye en Reino Unido

Los datos procedentes del Reino Unido indican que la presión inflacionista en el país está disminuyendo en línea con las expectativas, lo que debilita la libra esterlina en un contexto de menores probabilidades de mantener una política monetaria conservadora. El Banco de Inglaterra apunta a nuevos recortes de los tipos de interés. Informe de inflación en Reino Unido IPC del Reino Unido (intermensual) octubre: 0,4% (0,4%; anterior 0,0%).

IPC (interanual): 3,6% (est 3,5%; anterior 3,8%).

IPC subyacente (interanual): 3,4% (est 3,4%; anterior 3,5%).

IPC Servicios (interanual): 4,5% (est 4,6%; anterior 4,7%).

IPC (interanual): 3,8% (est 3,8%; anterior 4,1%). La desaceleración del IPC en octubre de 2025 es un reflejo de la caída de seis divisiones, compensada por el aumento de cuatro. Las mayores disminuciones provienen de los segmentos de vivienda, servicios domésticos y hostelería. El mayor aumento compensatorio proviene de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Fuente : ONS

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.