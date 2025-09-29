La inflación española es menor de lo esperado, pero sigue siendo la más alta en más de un año 📉

España - Datos de Ventas Minoristas de agosto:
- Ventas Minoristas en España: 4,5% interanual; 4,7% interanual anterior.
Datos de Inflación de septiembre:
- IPCA español: 0,1% intermensual real; 0,3% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
- IPCA español: 3,0% interanual real; 3,0% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
- IPC español: -0,4% intermensual real; -0,2% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
- IPC español: 2,9% interanual real; 3,1% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
La inflación en España alcanzó su nivel más alto en más de un año, lo que justifica que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes. Los precios al consumidor subieron un 3% en septiembre en comparación con el año anterior, frente al 2,7% de agosto, en línea con las expectativas de los economistas. Sin embargo, los datos mensuales mostraron una disminución de los precios, y el informe, en general, estuvo por debajo de las expectativas. La reacción del mercado es mixta por el momento.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.