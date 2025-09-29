Leer más

La inflación española es menor de lo esperado, pero sigue siendo la más alta en más de un año 📉

04:16 29 de septiembre de 2025

España - Datos de Ventas Minoristas de agosto:

  • Ventas Minoristas en España: 4,5% interanual; 4,7% interanual anterior.

Datos de Inflación de septiembre:

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
  • IPCA español: 0,1% intermensual real; 0,3% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
  • IPCA español: 3,0% interanual real; 3,0% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.
  • IPC español: -0,4% intermensual real; -0,2% intermensual previsto; 0,0% intermensual anterior.
  • IPC español: 2,9% interanual real; 3,1% interanual previsto; 2,7% interanual anterior.

La inflación en España alcanzó su nivel más alto en más de un año, lo que justifica que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes. Los precios al consumidor subieron un 3% en septiembre en comparación con el año anterior, frente al 2,7% de agosto, en línea con las expectativas de los economistas. Sin embargo, los datos mensuales mostraron una disminución de los precios, y el informe, en general, estuvo por debajo de las expectativas. La reacción del mercado es mixta por el momento. 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

01.10.2025
11:35

El yen japonés se dispara por tercer día consecutivo

El yen es la moneda más fuerte del G10 por tercer día consecutivo, con una subida del 0,5 % frente al dólar y del 0,35 % frente al...

 11:06

Se estabiliza la inflación en Europa

Informe de inflación de la Eurozona (mes de septiembre) IPC: 2,2 % interanual. Pronóstico: 2,2 %. Anterior: 2,0 %.

10:02

Caídas en los PMIs europeos 📉

Datos del PMI de septiembre en Alemania PMI manufacturero de Alemania según HCOB: valor real: 49,5; consenso de Bloomberg: 48,5; valor anterior:...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.