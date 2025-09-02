La libra cae en picado

La libra está cayendo con fuerza tras una ola de ventas en el mercado de bonos del gobierno del Reino Unido, que elevó el rendimiento de los bonos a 30 años a su nivel más alto desde 1998 (5,66%). La liquidación del mercado de bonos arrastra al GBP/USD un 1% hacia abajo.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Los costes de financiación de Reino Unido se disparan
Los costes de financiación a largo plazo en el Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde 1998, lo que refleja la preocupación de los inversores por las perspectivas económicas del país, incluyendo la inflación persistente, el aumento de la deuda pública y las dudas sobre la capacidad del gobierno para conciliar las normas fiscales con el crecimiento económico.
Rendimientos de los bonos del gobierno británico a 30 años ("Gilts"). Fuente: Bloomberg Finance LP
Además, los mercados perciben cada vez más el riesgo de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, se vea obligada a subir los impuestos o a aplicar recortes más profundos del gasto en los Presupuestos de Otoño, ya que los rendimientos de los bonos indican condiciones de financiación más restrictivas.
Las recientes declaraciones de Reeves incluyeron, entre otras cosas, un impuesto a las ganancias extraordinarias para los bancos, pero la financiación de servicios públicos y proyectos de infraestructura, aún débiles, probablemente requerirá reformas más profundas y nuevas fuentes de ingresos, temas que el Partido Laborista evitó durante la última campaña. El actual primer ministro, Keir Starmer, se ha comprometido a liderar al Partido Laborista en las próximas elecciones.
La libra reanudó sus ganancias a mediados de julio, junto con las crecientes expectativas de un recorte de tipos en septiembre en EE. UU. y mayores presiones inflacionarias en el Reino Unido, lo que impulsó la deuda pública británica a medio plazo. Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.