La oferta de petróleo se disparará en octubre🛢️

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 137 kb/d en octubre, comenzando a desmantelar parte de los recortes voluntarios de 1,65 mb/d que se habían establecido hasta 2026, mientras que se mantienen vigentes unos 2,0 mb/d de restricciones más amplias.
La OPEP+ aumentará su producción de petróleo
El grupo ya ha aumentado las cuotas en unos 2,5 mb/d entre abril y septiembre, pasando de defender los precios a recuperar cuota de mercado. Ocho miembros clave (entre ellos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) se reunirán de nuevo el 5 de octubre para establecer la política de noviembre, manteniendo todas las opciones abiertas.
En los próximos meses, el escenario de la oferta de petróleo se inclinará hacia la expansión. Incluso antes de la última reunión, la EIA proyectaba un superávit de unos 3 mb/d desde octubre de 2025 hasta finales de 2026. Un crecimiento adicional fuera de la OPEP+ (EE. UU., Canadá, Argentina) aumenta la probabilidad de que se materialice un escenario de sobreoferta en el cuarto o primer trimestre. Arabia Saudita parece estar en la mejor posición para añadir barriles.
Precio del barril de petróleo West Texas
La reacción del precio del petróleo es moderada. Los precios ya habían caído el viernes antes de la reunión de la OPEP+ del domingo y tras un aumento inesperado de los inventarios en EE. UU. El crudo WTI cayó a 61,50 $/bbl. Sin embargo, la caída del viernes ya casi se ha recuperado por completo. El precio del crudo WTI crece un 1,40% intradía hasta los 62,85 $/bbl.
Fuente : Plataforma de XTB
