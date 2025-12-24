La plata consolida en máximos históricos tras romper la zona de US$72/oz

El rally combina expectativas de recortes de tasas en EE. UU. y un renovado componente geopolítico , con foco en Venezuela.

La plata marcó un nuevo máximo histórico en torno a US$72/oz y se mantiene consolidando cerca de ese nivel.

Tras marcar ayer un nuevo máximo histórico en la zona de US$72 por onza, la plata se mantiene hoy anclada a ese techo, con un avance moderado cercano a 0,3% y cotizando en torno a US$71,7. El comportamiento refleja un mercado que, lejos de corregir de inmediato, valida niveles elevados luego de una ruptura relevante.

El sostén del precio responde a una combinación poco común. Por un lado, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos en 2026 siguen actuando como viento de cola para los activos que no pagan interés, reduciendo el costo de oportunidad de mantener posiciones en metales preciosos. Por otro, reaparece con fuerza la prima geopolítica, que en las últimas ruedas volvió a ganar peso con el foco puesto en Venezuela, incluido el endurecimiento del tono y las acciones concretas de EE. UU. sobre el flujo petrolero.

A este telón de fondo se suma el componente financiero típico de estos movimientos: cuando el precio rompe niveles redondos y simbólicos —primero US$70, luego US$72—, el flujo de posicionamiento suele perseguir la tendencia, reforzando el movimiento y validando precios más altos antes de una corrección más profunda.

La ventaja (y el riesgo) de la plata frente al oro

A diferencia del oro, la plata carga con una naturaleza híbrida que la vuelve especialmente sensible en fases de tensión. No solo compite como activo refugio, sino que también se apoya en su uso industrial, con aplicaciones clave en electrónica, energía solar y equipamiento eléctrico.

En un año en el que el mercado volvió a mirar a los commodities como cobertura, esta doble condición juega a favor del metal. Cuando la oferta no se estira con facilidad, cualquier mejora en expectativas de demanda —o cualquier fricción logística— se traduce en movimientos más bruscos. Por eso, incluso cuando el rally se alimenta de flujos especulativos, el trasfondo de inventarios ajustados y disponibilidad física limitada hace que la plata sea más propensa a saltos por tramos y a una volatilidad superior a la del oro.

ETFs, derivados y la prueba de la oferta real

Un tercer ingrediente clave es el canal de los vehículos de inversión. En estos niveles de precio, los ETFs y derivados tienden a amplificar la dinámica. Cuando entra demanda a través de productos cotizados, el ajuste no siempre es gradual: pueden aparecer spreads más amplios y primas crecientes, sobre todo si parte del metal está concentrada en ciertos centros o inmovilizada por fricciones comerciales.

En la práctica, la plata no está subiendo solo porque “bajan las tasas” o porque “sube el riesgo”. El mercado está testeando cuánta oferta efectiva aparece cuando el precio acelera, y hasta ahora la respuesta ha sido limitada. Esa falta de reacción rápida del lado de la oferta es lo que permite que el metal se sostenga cerca de máximos sin una corrección inmediata.

Análisis técnico de la plata (M30)

Desde una lectura técnica en gráfico M30, la tendencia inmediata sigue siendo alcista, aunque empiezan a aparecer señales de consolidación tras el fuerte impulso.

Resistencia de corto plazo: US$72 , que funciona como techo inmediato tras el récord.

Objetivos al alza: US$73,10 y luego US$76,16 como extensiones del movimiento.

Soportes: US$71,21 (zona de pivote y retroceso 61,8%) y más abajo US$69,16, considerado el “piso” clave del último tramo.

El precio se mantiene cerca de la SMA 50 (~US$71,4), mientras la SMA 200 (~US$68) continúa apuntalando el sesgo alcista de fondo. Con un RSI en torno a la zona media, el mensaje técnico es claro: el mercado no está rompiéndose, pero sí parece pedir una pausa antes de intentar un nuevo máximo.

Fuente: xStation5.

___________

