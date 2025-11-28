Leer más
La plata marca nuevos máximos históricos

La plata ha subido casi un 100% desde comienzos de este año, alcanzando niveles de precio récord de forma consecutiva. El avance está impulsado tanto por factores fundamentales —como la limitada oferta del metal y la fuerte demanda industrial— como por condiciones macroeconómicas. La expectativa de un recorte de tasas en EE. UU., un dólar más débil, la inflación persistente y las tensiones geopolíticas están aumentando la presión de demanda sobre la plata como activo refugio.

La estructura del mercado amplifica aún más los movimientos de precios. Los flujos de capital hacia los ETF y la limitada liquidez del mercado implican que cualquier transacción grande puede impactar significativamente los precios. Los inventarios de plata en mínimos históricos en China restringen la oferta global y respaldan nuevas alzas, mientras que una elevada relación oro/plata destaca el rendimiento relativo de la plata frente al oro.

Actualmente, la plata ha superado el umbral de 56 dólares por onza, estableciendo nuevos récords y reflejando la sensibilidad del mercado tanto a factores fundamentales como macroeconómicos.

