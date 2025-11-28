La plata marca nuevos máximos históricos

La plata ha subido casi un 100% desde comienzos de este año, alcanzando niveles de precio récord de forma consecutiva. El avance está impulsado tanto por factores fundamentales —como la limitada oferta del metal y la fuerte demanda industrial— como por condiciones macroeconómicas. La expectativa de un recorte de tasas en EE. UU., un dólar más débil, la inflación persistente y las tensiones geopolíticas están aumentando la presión de demanda sobre la plata como activo refugio.
La estructura del mercado amplifica aún más los movimientos de precios. Los flujos de capital hacia los ETF y la limitada liquidez del mercado implican que cualquier transacción grande puede impactar significativamente los precios. Los inventarios de plata en mínimos históricos en China restringen la oferta global y respaldan nuevas alzas, mientras que una elevada relación oro/plata destaca el rendimiento relativo de la plata frente al oro.
Actualmente, la plata ha superado el umbral de 56 dólares por onza, estableciendo nuevos récords y reflejando la sensibilidad del mercado tanto a factores fundamentales como macroeconómicos.
Fuente: xStation5
________
👉 Impulsa tus inversiones con una cuenta real en XTB: Abre tu cuenta real de XTB aquí
Actividad manufacturera en Colombia pierde impulso: el PMI cae a 54 puntos en noviembre
EUR/USD se estanca tras sólido dato PMI de EE.UU
Bitcoin cae 5% y el mercado cripto vuelve a modo venta
Airbus se hunde en bolsa por nuevos fallos en fuselajes A320 y presión sobre entregas 2025
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.