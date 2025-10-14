El precio de la plata se encuentra en máximos históricos, no vistos desde enero de 1980. El precio ha superado hoy los 53 dólares por onza antes de sufrir una corrección del 3,2% justo antes de la apertura del mercado europeo. El precio de la plata roza los 52 dólares por onza en estos momentos, cerca del cierre de ayer. La plata sigue siendo uno de los metales más volátiles, reaccionando con mucha más fuerza que el oro tanto durante las subidas como durante las bajadas. En lo que va de año, la subida acumulada de la plata es casi el 70%.

Sólo el platino supera el rendimiento de la plata en 2025.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Previsiones sobre la plata

El consenso del mercado apunta a una liquidez muy baja en el mercado de la plata. Los tipos de interés para préstamos de plata a un mes se han disparado al 30%, lo que ha provocado una notable contracción de las posiciones cortas. El mercado de la plata es cinco veces más pequeño que el del oro y carece del sólido componente de demanda que ofrecen los bancos centrales, del que se beneficia el oro. Por consiguiente, si se produce una corrección significativa del mercado, se espera una caída de al menos diez puntos porcentuales.

El último pronóstico de Bank of America proyecta un precio de la plata de 65 dólares por onza el próximo año, junto con un precio objetivo de 5.000 dólares para el oro. Goldman Sachs anticipa nuevas subidas de la plata, pero también destaca un posible retorno de los inventarios de plata a la bolsa de Londres tras la sólida acumulación de existencias en EE. UU. en los últimos meses.

Análisis técnico de la plata

Técnicamente, el precio de la plata aún no se ha desbordado tanto de sus medias móviles como en el repunte de 2011. Además, la magnitud del movimiento de 2011 sugiere que la tendencia alcista actual podría continuar hacia los 60 dólares por onza. Dicho nivel estaría justificado si el oro cotizara a 4.200 dólares y la relación oro-plata cayera hacia 70. El soporte clave se encuentra en los 50 dólares por onza, mientras que la resistencia más cercana se sitúa justo por debajo de los 55 dólares por onza.

Fuente : Plataforma de XTB