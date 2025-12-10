La plata supera los USD 60 la onza en un rally histórico impulsado por escasez global y demanda industrial récord

El ascenso de la plata por encima de los USD 60 la onza responde a un déficit estructural profundo y a inventarios globales en mínimos de una década.

El ascenso de la plata por encima de los USD 60 la onza, un hito sin precedentes en el mercado moderno, responde a un conjunto de fuerzas que se han ido acumulando durante varios trimestres y que hoy convergen en una dinámica excepcionalmente demandante para el mercado físico. En primer lugar, la estructura de oferta del metal continúa siendo el elemento decisivo: la mayor parte de la producción global proviene de operaciones cuyo foco son otros minerales, lo que impide ajustar la extracción de plata con la rapidez que exigiría el actual ciclo de precios. La subinversión prolongada, combinada con inventarios globales que fueron erosionándose en episodios sucesivos de escasez —incluido el fuerte apretón observado en octubre—, ha dejado al mercado con una vulnerabilidad persistente. Esa fragilidad se intensificó cuando parte relevante del flujo disponible se desvió hacia Estados Unidos ante el riesgo de medidas arancelarias, generando tensiones en Asia y Europa, donde las cifras de inventarios se han acercado a mínimos de más de una década.

Demanda industrial: transición energética y presión estructural

Sobre esa base estructural se superpone un cambio material en la demanda industrial, impulsada por tres sectores en expansión simultánea: vehículos eléctricos, manufactura electrónica y energías renovables. En todos ellos, la plata cumple roles tecnológicos que dificultan su sustitución, especialmente en procesos de alta conductividad y en el incremento del rendimiento de paneles solares de nueva generación. La rapidez de esa transición energética ha creado un desfase entre los ritmos de adopción tecnológica y la capacidad extractiva global, lo que ha derivado en un déficit sostenido durante varios años consecutivos.

A ello se suma el componente de inversión, donde la plata ha dejado de ser vista únicamente como “metálico alternativo al oro” para convertirse en un activo híbrido: refugio monetario en momentos de incertidumbre y, al mismo tiempo, insumo crítico para industrias que no pueden detener producción ante shocks de oferta.

Política monetaria y flujos financieros: el catalizador del rally

En este contexto, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal actuaron como catalizador adicional, fortaleciendo la demanda financiera del metal en un momento en que los costos de oportunidad de mantener posiciones no remuneradas disminuyen. A diferencia de ciclos anteriores, esta fase se dio con un dólar debilitándose y con tasas reales en retroceso, condiciones que tienden a amplificar los movimientos en metales preciosos.

La entrada de flujos especulativos —tanto a través de ETFs como mediante opciones y futuros— intensificó la presión alcista. Lo relevante es que estos flujos no se activaron sobre un mercado equilibrado, sino sobre un sistema ya estrecho, donde cualquier incremento marginal de demanda supera con facilidad la disponibilidad inmediata de metal físico.

Geopolítica y divergencia regional: inventarios en tensión

Finalmente, la dimensión geopolítica añade un componente que va más allá del ciclo económico. La incorporación de la plata a la lista de minerales críticos de Estados Unidos elevó el riesgo de medidas comerciales adicionales, lo que motivó a fabricantes y distribuidores a adelantar compras y asegurar inventarios. Este fenómeno generó una divergencia regional: acumulación en Norteamérica y estrechez en Asia, particularmente en China, donde las reservas han caído a niveles que no se observaban en años.

La combinación de déficit estructural, transición energética acelerada, cobertura ante riesgos regulatorios y políticas monetarias más laxas ha configurado un escenario donde la narrativa de “sobreexuberancia” convive con fundamentos que justifican un nivel de precios significativamente más alto que en ciclos previos. El resultado es un mercado que, aun con señales de descompresión parcial, continúa siendo altamente sensible a shocks adicionales tanto por el lado de la oferta como de la política monetaria.

Perspectiva técnica: rupturas, soportes y proyecciones

Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del nivel de 60,99 —correspondiente a una extensión clave de Fibonacci— abrió paso a una aceleración que llevó al metal hacia 61,45, donde apareció una pausa marginal sin alterar la dirección ascendente. La cotización se mantiene holgadamente sobre la SMA50 y con un soporte relevante en 59,33, área que coincide con la última zona de congestión previa al breakout. Mientras conserve ese nivel, la estructura favorece una continuidad hacia las proyecciones superiores de 63,68 y 65,34, aunque el ritmo podría moderarse tras la sobreextensión reciente reflejada en osciladores que comienzan a normalizarse.

Fuente: xStation5.

