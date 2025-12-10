Las acciones de Oracle caen 6% en el after market tras resultados del 2T fiscal 2026

El crecimiento se concentró en infraestructura, mientras la utilidad estuvo influida por un extraordinario, lo que ajusta la interpretación del trimestre.

La caída del 6% en after-market refleja dudas del mercado sobre si el desempeño de Oracle cumple las expectativas vinculadas a su narrativa de IA y cloud.

Las acciones de Oracle están cayendo más de 6% en el after-market tras la publicación de sus resultados del 2T fiscal 2026, un movimiento que sugiere que el mercado no está discutiendo si el trimestre fue “bueno o malo”, sino si fue suficiente frente a las expectativas que se habían acumulado alrededor de la tesis de IA y del negocio cloud. En cifras, la compañía informó EPS no-GAAP de US$2,26 (por encima de estimaciones difundidas en prensa financiera) y ingresos por ~US$16,1 mil millones, con un crecimiento interanual de 14%, aunque el dato de ventas quedó muy levemente por debajo de algunos consensos.

Un trimestre dominado por el crecimiento en nube

La clave está en la mezcla: el crecimiento se concentró en nube. Cloud (IaaS+SaaS) subió 34% hasta US$8,0 mil millones, con IaaS acelerando 68% a US$4,1 mil millones y SaaS creciendo 11% a US$3,9 mil millones. En cambio, el bloque de software retrocedió, lo que refuerza la idea de que Oracle está transitando desde un perfil más estable hacia uno más dependiente de infraestructura, donde el ciclo de inversión y la presión por capacidad pesan más en la percepción de riesgo.

El efecto de componentes no recurrentes en la utilidad reportada

Además, el mercado suele ser especialmente sensible cuando el salto en utilidades viene acompañado de componentes no recurrentes. Oracle reconoció que sus métricas de EPS se vieron favorecidas por una ganancia pre-impuestos de US$2.700 millones asociada a la venta de su participación en Ampere. Eso no invalida el avance operativo, pero sí cambia la conversación: los inversionistas tienden a “descontar” el efecto extraordinario y a enfocarse en el ritmo de crecimiento subyacente y en la sostenibilidad de márgenes.

La presión del capex: crecer en IaaS exige ejecución impecable

En ese punto aparece otra tensión: crecer IaaS a estas tasas exige capex. Oracle viene ampliando con fuerza su huella de centros de datos y promoviendo su estrategia multicloud, lo que puede ser muy positivo para capturar demanda de IA, pero también eleva la vara sobre ejecución (plazos, costos, disponibilidad de hardware, eficiencia operativa). En el very short term, esa lectura suele traducirse en volatilidad y en ajustes de precio aun con buenos titulares.

RPO: un salto extraordinario que entusiasma, pero también inquieta

Un dato que sí refuerza la historia de crecimiento es el salto de las Remaining Performance Obligations (RPO) a US$523 mil millones, un aumento extraordinario que la compañía vinculó a nuevos compromisos de grandes clientes tecnológicos. Sin embargo, el mercado tiende a pedir dos cosas cuando el backlog crece tan rápido: claridad sobre cuándo se convierte en ingresos y, sobre todo, con qué márgenes en contratos intensivos en infraestructura.

Interpretación del mercado: la narrativa sigue firme, pero el precio se recalibra

Así, la caída posterior al cierre parece responder a una combinación de factores: ingresos apenas por debajo de lo esperado, utilidad parcialmente apoyada por un extraordinario, y una narrativa de expansión cloud/IA que luce potente pero más costosa y exigente en ejecución. En otras palabras, Oracle no decepciona en dirección; el mercado está recalibrando el precio al que está dispuesto a pagar esa trayectoria.

El mercado está leyendo que el problema no es la demanda, sino el timing: Oracle muestra un volumen enorme de compromisos futuros, pero el trimestre sugiere que la conversión de esas reservas a ingresos, especialmente en IA, podría tardar más de lo esperado. En una acción que venía valorándose por “payoff rápido”, un pequeño desvío en ventas cloud basta para gatillar corrección.

El segundo foco es el costo de ejecución. El salto en infraestructura exige capex alto y, si los ingresos no aceleran al mismo ritmo, crece la duda sobre retornos y presión en caja/balance. Por eso, aun con crecimiento fuerte, la caída refleja una recalibración: el mercado quiere ver que la expansión se traduzca en ventas con rapidez y sin deteriorar la ecuación financiera.

Fuente: xStation5.