La producción industrial de Francia supera las expectativas

Conclusiones clave La producción industrial de Francia del mes de septiembre bate expectativas

En septiembre, la producción industrial de Francia aumentó un 0,8% intermensual, superando significativamente el incremento previsto del 0,1% y revirtiendo la caída del 0,9% registrada el mes anterior. Este resultado indica una clara recuperación del sector industrial, lo que sugiere una mejora en la salud de la economía y podría impulsar la confianza de los inversores y el euro. Producción industrial de Francia Producción industrial intermensual de septiembre en Francia: 0,8% (previsión 0,1% (anterior -0,7%)). Cotización del euro-dólar El euro sube ligeramente frente al dólar a causa del informe de producción industrial en Francia.

