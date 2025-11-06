Leer más
04:23 · 6 de noviembre de 2025

La producción industrial en Alemania no alcanza las expectativas

Conclusiones clave
  • La producción industrial en Alemania se recupera mucho menos de lo esperado en septiembre tras la fuerte caída del mes previo.

Lecturas del informe de producción industrial en Alemania

Producción industrial en Alemania en septiembre: 1,3% intermensual (Previsión: 3,0% intermensual. Anterior: -4,3%).

Producción industrial en Alemania (variación interanual): -1,0% (Previsión: 0,1%. Anterior: -4,2%).

Los datos muestran que la producción industrial en Alemania se recuperó mucho menos de lo esperado en septiembre, tras la fuerte caída de agosto, la mayor desde marzo de 2022. Alemania aún enfrenta dificultades para reactivar su economía. Tras el informe, el par EUR/USD se mantiene cerca del máximo diario por encima de 1,15.

 

7 de noviembre de 2025, 15:53

7 de noviembre de 2025, 12:05

7 de noviembre de 2025, 12:05

7 de noviembre de 2025, 11:28

