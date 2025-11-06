La producción industrial en Alemania no alcanza las expectativas

- La producción industrial en Alemania se recupera mucho menos de lo esperado en septiembre tras la fuerte caída del mes previo.
Lecturas del informe de producción industrial en Alemania
Producción industrial en Alemania en septiembre: 1,3% intermensual (Previsión: 3,0% intermensual. Anterior: -4,3%).
Producción industrial en Alemania (variación interanual): -1,0% (Previsión: 0,1%. Anterior: -4,2%).
Los datos muestran que la producción industrial en Alemania se recuperó mucho menos de lo esperado en septiembre, tras la fuerte caída de agosto, la mayor desde marzo de 2022. Alemania aún enfrenta dificultades para reactivar su economía. Tras el informe, el par EUR/USD se mantiene cerca del máximo diario por encima de 1,15.
