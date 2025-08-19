La tasa de desempleo en Hong Kong mucho más alta de lo esperado 📌HK.cash sube

Los futuros sobre el Hang Seng (HK.cash) subieron ligeramente después de la lectura de la tasa de desempleo en Hong Kong, más débil de lo previsto, que se situó en 3.7% frente al 3.5% esperado y 3.5% anterior. Los inversores claramente interpretan los datos como una señal dovish favorable para las acciones, ya que aumentan las probabilidades de una política monetaria más flexible y de estímulos en toda la economía. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 _ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.