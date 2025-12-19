Lam Research sube tras nuevas mejoras de recomendación

Lam Research mantiene una sólida tendencia alcista y entra en 2026 en muy buena forma. En las últimas semanas, las acciones de la compañía han alcanzado máximos históricos y, desde comienzos de año, acumulan una alza superior a 130%, reflejando el fuerte interés del mercado por el sector de semiconductores, impulsado por la inteligencia artificial.
Hoy, la acción de Lam Research avanza más de 4%, reaccionando a una nueva ronda de actualizaciones al alza en los precios objetivo de los analistas, a medida que las previsiones para la compañía se revisan rápidamente al alza. Estas mejoras han impulsado el sentimiento del mercado y han llevado a muchos participantes a aumentar sus posiciones, lo que se ha traducido en un incremento notable del volumen de negociación. La fuerte demanda de equipos para semiconductores, especialmente en memorias avanzadas e infraestructura de inteligencia artificial, respalda los fundamentos de la empresa y genera sólidas perspectivas de crecimiento para los próximos meses.
Pese a la posible volatilidad del mercado y a las fluctuaciones de corto plazo, la compañía está bien posicionada para beneficiarse del aumento de la inversión en el sector de semiconductores, lo que, junto con un sentimiento de mercado favorable, podría respaldar la continuidad de la tendencia alcista de la acción.
Lam Research se sitúa en el centro de tendencias tecnológicas clave, y la alza de la acción registrada hoy demuestra que los mercados están reaccionando de forma positiva a los nuevos precios objetivo y a las perspectivas de la compañía, lo que podría respaldar la continuidad de la tendencia de crecimiento en los próximos meses.
Apertura en EE. UU: optimismo renovado al inicio de la semana
El IPSA retoma el tono alcista y vuelve a mirar sus máximos históricos
Nvidia bajo la lupa por posibles envíos del H200 a China
El cobre roza los 12.000 dólares por tonelada: récord anual y bancos anticipan más subidas
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.