Las acciones de AMD suben un 5% en el premarket ante previsiones optimistas sobre su negocio de IA 📈

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) registran un alza del 5% en el premarket de este miércoles, después de que su CEO, Dra. Lisa Su, proyectara que el mercado de centros de datos impulsados por inteligencia artificial (IA) podría alcanzar 1 billón de dólares para 2030, durante la presentación del Analyst Day de la compañía.

Su destacó que la demanda de cómputo para IA crece “más rápido que cualquier otra tendencia anterior” y expuso los planes de AMD para elevar los ingresos de su división de centros de datos a decenas de miles de millones de dólares para 2027, mediante el desarrollo de nuevos GPU y sistemas Helios a escala de rack. El repunte de AMD y de otras acciones vinculadas a la IA también impulsa al Nasdaq 100 (US100), que gana cerca del 0,5%.

De acuerdo con datos de Mercury Research, AMD y ARM ganaron cuota de mercado en el segmento global de microprocesadores durante el tercer trimestre de 2025, mientras Intel cedió participación. AMD ahora apunta a alcanzar 100.000 millones de dólares en ingresos anuales por centros de datos en los próximos cinco años, expandiendo su presencia en el mercado de cómputo de IA actualmente dominado por Nvidia.

Aunque Nvidia mantiene una posición de liderazgo, Morgan Stanley subrayó que el éxito de AMD dependerá de ser “mejor que Nvidia en las métricas que más importan a los clientes”, como eficiencia, potencia y retorno sobre la inversión (ROI). AMD planea competir directamente con su nueva generación de aceleradores MI400 y los sistemas Helios, previstos para 2026.

Perspectivas de crecimiento: AMD apuesta por el futuro

La directora financiera Jean Hu anticipó que, durante los próximos 3 a 5 años, AMD espera:

Crecimiento anual del 35% en el conjunto de la empresa.

Crecimiento del 60% anual en ingresos de centros de datos.

Beneficio por acción (EPS) de 20 USD en el mismo periodo (vs. 2,68 USD esperados para 2025, según LSEG).

La compañía prevé márgenes brutos del 55%–58%, superiores a lo estimado por varios analistas de Wall Street.

AMD también resaltó el impulso tanto en GPU como en CPU, señalando que:

Sus chips Instinct AI ya están presentes en 7 de las 10 principales empresas de IA del mundo .

Sus procesadores EPYC representan alrededor del 40% de los ingresos globales de CPU para servidores.

Los productos venideros, como el GPU MI450 y las soluciones Helios, impulsarán las implementaciones en la nube y aumentarán la cuota de mercado entre 2026 y 2027.

Además, AMD informó de contratos personalizados en los sectores aeroespacial, defensa y comunicaciones, que se escalarán en 2026 y años posteriores, reforzando una trayectoria de crecimiento multianual en IA.

Los envíos totales de unidades aumentaron un 3,9% intertrimestral, superando el promedio estacional del 2,4%, gracias al mayor dinamismo en CPU para servidores y portátiles.

En cuanto a cuotas de mercado:

Intel cayó 1,57 p.p. hasta el 64,2% , prolongando su retroceso de varios trimestres.

AMD aumentó 1,08 p.p. hasta el 22,1% , impulsada por la sólida demanda de Ryzen y EPYC .

ARM avanzó 0,49 p.p. hasta el 13,7%, su nivel más alto histórico.

Los datos confirman una competencia cada vez más intensa en el mercado de CPU, con AMD y ARM erosionando el dominio tradicional de Intel en PC y centros de datos.

Resultados del tercer trimestre de 2025

AMD superó ampliamente las expectativas del mercado:

BPA (EPS): 1,20 USD (vs. 1,12 USD esperados).

Ingresos: 9.250 millones USD ( +36% interanual ), nuevo máximo histórico.

Ventas de centros de datos: 4.300 millones USD ( +22% interanual ).

Previsión para el cuarto trimestre: ingresos entre 9.300 y 9.900 millones USD, por encima del consenso (9.170 millones USD).

Lisa Su calificó estos resultados como “un claro salto en nuestra trayectoria de crecimiento”, impulsados por la expansión de la demanda de IA y el liderazgo en cómputo de alto rendimiento.

A pesar de los sólidos fundamentos, las acciones retrocedieron alrededor de 1% en el after hours debido a la preocupación por una posible burbuja de la IA, aunque mantienen una subida superior al 100% en lo que va del año.

El desempeño acumulado muestra que las acciones de AMD suben un 97% en el año y un 16% desde el 6 de octubre, cuando la compañía anunció una alianza estratégica con OpenAI. Los inversores celebran la ambiciosa proyección de crecimiento, aunque advierten sobre riesgos de ejecución, presiones en la cadena de suministro y posible saturación en la inversión en infraestructura de IA.

