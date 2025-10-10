Las acciones de Applied Digital se disparan tras resultados récord y auge de la IA

Las acciones de Applied Digital (APLD.US) experimentan un repunte explosivo tras la presentación de unos resultados trimestrales que superaron con amplitud las proyecciones del mercado, marcando un nuevo máximo histórico en la preapertura de 34.48 dólares. La empresa reportó ingresos por 64.22 millones de dólares en el tercer trimestre del año calendario 2025, un incremento del 84% interanual, frente a una estimación promedio de 50 millones, mientras que la pérdida ajustada de 0.03 dólares por acción fue considerablemente menor que la esperada (–0.13 USD). Estas cifras reflejan una ejecución operativa eficiente en un contexto de fuerte expansión de demanda por capacidad de cómputo ligada a la inteligencia artificial generativa.

Crecimiento liderado por Data Center Hosting y contratos con CoreWeave

El componente más relevante del crecimiento provino del segmento de Data Center Hosting, que generó 37.9 millones de dólares en ingresos, representando más de la mitad del total trimestral. Este desempeño está directamente relacionado con la aceleración de inversiones en infraestructura de alto rendimiento (HPC) por parte de empresas tecnológicas que buscan soportar el entrenamiento y la ejecución de modelos avanzados de IA.

A esto se suma el nuevo contrato con CoreWeave —uno de los principales operadores de cómputo distribuido especializado en IA— que incorpora 150 MW adicionales en Dakota del Norte, elevando el volumen total de contratos de arrendamiento de Applied Digital a 11 mil millones de dólares. Esta cifra incluye los dos acuerdos de 15 años firmados previamente con la misma compañía, consolidando una relación de largo plazo que otorga alta visibilidad sobre los flujos de caja futuros y un modelo de ingresos predecible y escalable.

Transformación estructural: de minería cripto a infraestructura de IA

Desde un enfoque estructural, el mercado percibe que Applied Digital se está transformando en un actor clave dentro de la infraestructura crítica del ecosistema de IA, similar a lo que representaron en su momento Equinix o Digital Realty durante la expansión del cómputo en la nube. La compañía ha migrado con éxito desde su negocio original de minería de criptomonedas hacia servicios de infraestructura digital especializada, apuntando a clientes que demandan potencia de procesamiento extremo para redes neuronales y modelos generativos. Su ventaja competitiva radica en la integración vertical: diseña, construye y opera sus propios centros de datos optimizados para cargas de trabajo de inteligencia artificial, lo que le permite controlar los costos energéticos y maximizar la eficiencia operativa.

Evolución financiera: expansión intensiva y mejora operativa

A pesar de que el margen operativo sigue negativo en –34.7%, la tendencia muestra una mejoría paulatina gracias al aumento del apalancamiento operativo, mientras que las inversiones en expansión —reflejadas en un flujo de caja libre de –331 millones de dólares— son interpretadas por los analistas como una fase de crecimiento intensivo de capital, más que como una señal de deterioro financiero. Firmas como Roth Capital proyectan que APLD podría cerrar 2025 con otro contrato HPC adicional, ampliando su base de clientes tecnológicos y reforzando su rol dentro del ciclo expansivo de IA.

Viento de cola macroeconómico: tasas y dólar débil favorecen a la empresa

En el plano macro, el entorno de política monetaria más flexible en Estados Unidos añade un viento de cola adicional. Las expectativas de dos recortes adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal favorecen a empresas de alto crecimiento y capital intensivo, aliviando el costo de financiamiento de su agresivo plan de expansión. Además, la debilidad reciente del dólar mejora la competitividad global de sus servicios y estimula flujos de inversión hacia activos tecnológicos estadounidenses.

Estructura alcista confirmada

Fuente: xStation5.

Desde la perspectiva técnica, Applied Digital mantiene una estructura alcista de mediano plazo, confirmada tras la ruptura de la resistencia de 29 dólares, que actuaba como nivel psicológico clave. El siguiente objetivo técnico se ubica en torno a 34.50–35.00 dólares, y un cierre sostenido por encima de ese rango abriría espacio para un movimiento hacia 37.00 dólares, su proyección inmediata. En caso contrario, una corrección hacia 28.50–27.80 dólares podría ofrecer una zona de soporte donde los compradores vuelvan a tomar control.

En conjunto, la empresa se consolida como uno de los principales beneficiarios de la ola de inversión en inteligencia artificial, con fundamentos en expansión, contratos de largo plazo y una narrativa que combina crecimiento estructural y momentum de mercado. El repunte de Applied Digital es un reflejo de cómo la revolución de la inteligencia artificial redefine las estructuras de valor en el sector tecnológico.

Con contratos multianuales, expansión en centros de datos y demanda creciente de cómputo de alto rendimiento, la empresa se posiciona como una pieza fundamental en la cadena de infraestructura de IA. Si el entorno monetario sigue favoreciendo el crecimiento y la inversión tecnológica, APLD podría consolidarse como uno de los valores estrella del mercado tecnológico estadounidense en 2025.

