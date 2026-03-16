Meta invertirá hasta US$27.000 millones en infraestructura de IA de Nebius en plena carrera global por la inteligencia artificial

Meta Platforms (META) anunció una inversión potencial de hasta US$27.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial del proveedor de nube Nebius Group (NBIS), en lo que se perfila como una de las mayores apuestas del sector tecnológico para asegurar capacidad de cómputo destinada al entrenamiento de modelos avanzados de IA.

El acuerdo contempla US$12.000 millones en capacidad de computación dedicada a partir de 2027, mientras que Meta tendrá la opción de adquirir hasta US$15.000 millones adicionales en capacidad que Nebius está desarrollando para otros clientes. De ejercerse por completo, el contrato alcanzaría el valor total anunciado.

Esta inversión se inscribe dentro de la estrategia agresiva de Meta para ampliar su infraestructura de IA y competir con desarrolladores líderes como OpenAI, Google y Microsoft, en un entorno donde la disponibilidad de capacidad de cómputo se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del sector.

Una alianza estratégica en la carrera global por la IA

Nebius, con sede en Ámsterdam y escindida del gigante tecnológico ruso Yandex en 2024, opera una plataforma conocida como “neocloud”, especializada en centros de datos diseñados para entrenar modelos de inteligencia artificial a gran escala.

El acuerdo con Meta representa una expansión significativa de la relación entre ambas compañías. En 2025, Meta ya había firmado un contrato de aproximadamente US$3.000 millones con Nebius para infraestructura de IA, por lo que el nuevo convenio multiplica casi por diez el compromiso inicial. Los centros de datos de Nebius utilizan hardware especializado de Nvidia, incluyendo la nueva arquitectura de chips Vera Rubin, diseñada específicamente para el entrenamiento y despliegue de modelos avanzados de inteligencia artificial.

Nvidia impulsa el crecimiento de Nebius

El anuncio llega pocos días después de que Nvidia confirmara una inversión estratégica de US$2.000 millones en Nebius, destinada a financiar la expansión global de centros de datos y las llamadas “fábricas de IA”. La compañía planea desplegar más de 5 gigavatios de capacidad de computación para IA hacia 2030, lo que podría convertirla en uno de los proveedores emergentes más relevantes en el mercado de infraestructura para inteligencia artificial. Este modelo refleja una tendencia creciente en la industria y es que Nvidia invierte en empresas que utilizan sus propios chips, fortaleciendo la demanda estructural de su hardware dentro del ecosistema de IA.

Reacción del mercado

El anuncio generó una reacción inmediata en el mercado. Las acciones de Nebius subieron entre 13% y 15% en premarket, impulsadas por el entusiasmo de los inversores ante el tamaño del contrato y las perspectivas de crecimiento de la compañía. En paralelo, Meta también registró avances en bolsa, en línea con el impulso que el sector tecnológico ha experimentado gracias al auge de la inteligencia artificial y al aumento de las inversiones en infraestructura. Nebius, en particular, ha visto cómo su capitalización bursátil se ha multiplicado en el último año, impulsada por la explosión de la demanda global de capacidad de cómputo para entrenar modelos de IA.

Big Tech se lanza a una carrera multimillonaria por centros de datos

El acuerdo entre Meta y Nebius refleja una tendencia estructural en la industria tecnológica dado que las grandes empresas están destinando cantidades récord a infraestructura de inteligencia artificial. Estimaciones del sector indican que las principales compañías tecnológicas podrían invertir cerca de US$650.000 millones en centros de datos y hardware de IA solo en 2026, anticipando una expansión acelerada de los servicios basados en inteligencia artificial.

Meta ha convertido la IA en su principal prioridad estratégica. La empresa desarrolla chips propios de inteligencia artificial, entrena modelos de lenguaje avanzados e integra herramientas de IA en plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. El CEO Mark Zuckerberg también ha señalado que la compañía planea invertir hasta US$600.000 millones en infraestructura tecnológica en Estados Unidos hacia 2028, financiados principalmente con los ingresos del negocio publicitario.

La infraestructura se convierte en el nuevo campo de batalla de la IA

Matt Zuckerberg, CEO de Meta Platforms

El acuerdo confirma que la competencia en inteligencia artificial se está trasladando hacia un elemento fundamental que es la capacidad de cómputo. Entrenar modelos avanzados requiere centros de datos masivos equipados con miles de GPUs, lo que ha convertido a proveedores de infraestructura como Nebius, CoreWeave y otros neoclouds en actores cada vez más relevantes dentro del ecosistema tecnológico. Al mismo tiempo, algunos analistas advierten que el flujo masivo de capital hacia infraestructura de IA podría generar riesgos de sobreinversión si la demanda futura no crece al ritmo esperado.

Perspectiva de inversión

La inversión de hasta US$27.000 millones de Meta en Nebius refleja el cambio estructural en la industria tecnológica en donde el poder de cómputo se ha convertido en el recurso estratégico más valioso en la carrera por la inteligencia artificial. A medida que los modelos se vuelven más grandes y complejos, el acceso a infraestructura capaz de entrenarlos se convierte en una ventaja competitiva crítica. Para Meta, asegurar capacidad de cómputo a largo plazo es esencial para competir con los líderes del sector. Para Nebius y Nvidia, el acuerdo refuerza la narrativa de crecimiento explosivo en infraestructura de IA. Sin embargo, el ritmo extraordinario de inversión en centros de datos también alimenta el debate sobre la sostenibilidad de este ciclo de gasto tecnológico, una discusión que probablemente dominará la valoración del sector en los próximos años.

Análisis técnico

NBIS. US (M30)

​​​​​Fuente: xStation

En el gráfico de NBIS en 30 minutos, el precio viene con un impulso alcista bastante claro. Se ve una secuencia de subidas fuertes marcadas en el gráfico y el precio se mantiene por encima de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra), que además están ordenadas hacia arriba. También se nota cómo antiguos niveles, como 104.4 y luego 111.3, fueron superados y ahora podrían empezar a actuar más como soportes. El último impulso llevó el precio hacia la zona de 127-129, que coincide con una resistencia visible en la parte alta.

En el corto plazo el precio parece estar tomando aire cerca de esa resistencia, después del movimiento fuerte que nació desde la zona de 123.7. Si el mercado logra sostenerse sobre 123-124, no sería raro que intente nuevamente presionar la zona de 129 o incluso romperla. Pero si el precio pierde ese nivel y empieza a corregir, el movimiento podría buscar apoyo primero en 111 o incluso más abajo cerca de 104, donde pasan también las medias. El RSI está alto y el ADX subiendo, lo que suele aparecer cuando el mercado viene con impulso, aunque también puede anticipar pausas o retrocesos cortos antes de seguir.