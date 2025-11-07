Las acciones de Hensoldt se disparan un 4%

Las acciones de Hensoldt suben un 3,85% tras la publicación de los resultados de los primeros nueve meses de 2025, en los que la compañía reveló una cartera de pedidos récord y confirmó su sólida posición en los sectores de defensa y tecnología. El máximo en su cartera alcanza los 7.100 millones de euros, proporcionando una sólida visibilidad de ingresos para los próximos años y demostrando que Hensoldt es capaz de obtener y ejecutar contratos a largo plazo en un exigente segmento tecnológico. Asimismo, el crecimiento de los ingresos y el margen EBITDA indican que la compañía no solo consigue pedidos, sino que también los ejecuta con eficiencia, lo que se traduce en rentabilidad y control de costes.

Cifras principales de los resultados de Hensoldt

Ingresos: 1.540 millones de euros.

EBITDA ajustado: 211 millones de euros (margen aproximado del 13,7%).

Nuevos pedidos: 2.020 millones de euros (+8,7% interanual).

Cartera de pedidos: 7.100 millones de euros, la más alta en la historia de la compañía.

Ratio de pedidos a facturación: 1,6–1,9 veces.

Inversiones previstas: aproximadamente 1.000 millones de euros en ampliación de la producción y nuevas tecnologías de sensores.

La cartera de pedidos récord de Hensoldt le otorga una sólida visibilidad de ingresos para los próximos años, lo cual es particularmente importante en el sector de defensa, donde los contratos son a largo plazo y los ciclos de producción son complejos. El crecimiento de los ingresos y la mejora del margen EBITDA reflejan una ejecución eficaz de los proyectos y la sólida situación operativa de la compañía.

Hensoldt está bien posicionada en los sectores de defensa y tecnología, operando en las áreas de radares, sensores y optrónica, segmentos respaldados por el gobierno alemán y la Unión Europea. Las inversiones planificadas en producción y desarrollo tecnológico preparan a la compañía para una mayor escala operativa, lo que podría catalizar un mayor crecimiento. La buena acogida de los resultados se refleja en el fuerte aumento del precio de las acciones, lo que subraya la confianza de los inversores en el desarrollo continuo de la compañía.

Al mismo tiempo, deben considerarse ciertos riesgos. Si bien los márgenes están mejorando, los resultados operativos a corto plazo podrían verse presionados. En el primer semestre de 2025, el margen en el segmento de Sensores disminuyó. Una elevada cartera de pedidos no garantiza su conversión automática en ingresos, ya que la ejecución de los contratos depende de factores operativos y de la cadena de suministro. La empresa sigue estando atenta a los presupuestos de defensa nacionales, así como a factores macroeconómicos globales como las fluctuaciones cambiarias, los costes de las materias primas y la logística. El aumento de la demanda del mercado implica que Hensoldt no sólo debe ganar contratos, sino también demostrar su capacidad de ejecución y rentabilidad en un entorno cada vez más exigente.

Cotización de las acciones de Hensoldt

Las acciones de Hensoldt se disparan más de un 160% en lo que llevamos de año.