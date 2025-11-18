Las acciones de Home Depot caen 4% tras recorte de previsiones por debilitamiento del consumo 📉

Las acciones de Home Depot caen casi 4% después de reportar unos beneficios del tercer trimestre de USD 3.74 por acción, ligeramente por debajo del consenso de analistas de Bloomberg (USD 3.84 por acción) y por debajo de los USD 3.78 de hace un año, tras un segundo trimestre también más débil de lo esperado. En los últimos cuatro trimestres, la compañía solo ha superado las estimaciones de BPA una vez.

La empresa líder estadounidense en mobiliario y equipamiento para el hogar registró ingresos trimestrales de USD 41.35 mil millones, solo ligeramente por encima de la estimación del mercado (USD 41 mil millones).

La acción acumula una caída del 10% en lo que va del año y casi 25% desde su máximo histórico.

Lo más relevante es que la compañía recorta su previsión anual, señalando que el consumidor estadounidense se está debilitando, aplazando proyectos de mejoras en el hogar ante los precios históricamente altos de bienes y servicios, y una mayor incertidumbre sobre la economía y el empleo.

El mercado inmobiliario de EE. UU. sigue lento, y Home Depot ahora espera que las ventas en tiendas comparables del año completo sean “ligeramente positivas”, cuando previamente había proyectado un alza del 1% para 2025.

Los beneficios anuales también se esperan caer con más fuerza: el beneficio por acción ajustado caería 5%, frente a la caída del 2% que proyectó la compañía este verano tras el informe del 2T.

Las ventas en tiendas comparables subieron 0.2% a nivel global y solo 0.1% en EE. UU.. El mercado esperaba un aumento cercano al 1.3% en el tercer trimestre, por lo que la cifra es considerablemente débil. Para el mercado bursátil en general, estos resultados son una señal de que el estado de la economía estadounidense es, como mínimo, mixto —ya no “sólido” ni “robusto”— dado que los precios históricamente elevados y el crédito aún “caro” siguen presionando la demanda, incluso si las nóminas continúan al alza en términos interanuales.

