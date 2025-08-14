Leer más

Las acciones de Intel repuntan 7% tras acercamiento con Trump y rumores de inyección de capital estatal

17:07 14 de agosto de 2025

Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría adquirir una participación directa en la compañía. El objetivo sería reforzar la manufactura nacional de semiconductores en un momento clave de la competencia tecnológica con China.

 

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Edificio de intel

 

El alza bursátil llega después de que el presidente Donald Trump moderara su postura hacia el director ejecutivo Lip-Bu Tan. Apenas unos días antes, Trump había pedido su renuncia por supuestos conflictos de interés relacionados con China. Sin embargo, en las últimas horas pasó a elogiar su “historia increíble” y a mantener un canal abierto de diálogo.

Posible inyección de capital y proyecto estratégico en Ohio

De acuerdo con fuentes cercanas a la administración, Washington evalúa inyectar capital en Intel para garantizar el desarrollo de su proyecto de megafábrica en Ohio, considerado estratégico para el liderazgo tecnológico estadounidense.

 

Donald Trump apuntando hacia algo

Este complejo, planificado como el mayor centro de producción de chips del mundo, enfrenta retrasos que podrían extender su finalización hasta la próxima década debido a problemas financieros. Una participación estatal podría aportar la liquidez necesaria para acelerar el calendario de construcción.

Declaración oficial de Intel

En un comunicado, Intel reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con la Casa Blanca para “fortalecer el liderazgo tecnológico y manufacturero” del país. De concretarse, el acuerdo podría aliviar la presión sobre Lip-Bu Tan, quien afirma contar con el pleno respaldo del consejo de administración.

Alza en los precios de las acciones de Intel

Tras tocar mínimos cercanos a 19 USD a inicios de agosto, el precio mostró un cambio de tendencia con una escalada vertical que rompe resistencias clave en 21.50 y 22.80 USD. El volumen y la fuerza del impulso sugieren que podría probar la zona de 24.00 USD.

 

Grafico de precios de las acciones de intelFuente: xStation5.

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Escrito por

Emanoelle Santos

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.