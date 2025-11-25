Las acciones de Nvidia caen 4% mientras Meta Platforms cambia hacia los chips de IA de Google 📉

Las acciones de Nvidia registran una caída cercana al 4% en el pre-market estadounidense ante la posibilidad de que Meta modifique parte de su estrategia futura de chips de IA y considere incorporar los TPU de Google en sus data centers a partir de 2027 —un posible golpe de largo plazo para la demanda de Nvidia. La situación se suma al debate más amplio sobre si las valoraciones tecnológicas están “estiradas” y sobre una posible “burbuja de IA”, con Nvidia en el centro de la discusión.

Los futuros de los principales índices de EE. UU. cotizan prácticamente planos, ya que el fuerte desempeño de Alphabet compensa el sentimiento negativo en torno a Nvidia.

Meta también podría alquilar TPUs de Google ya el próximo año , señalando un interés por diversificarse antes de lo previsto y reducir su dependencia de las GPU de Nvidia.

La caída en las acciones de Nvidia refleja la sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de pérdida de dominio o diversificación de clientes.

Las acciones de Alphabet subieron más de 4% , impulsadas por la expectativa de que la adopción de TPU pueda reforzar el ecosistema de hardware e infraestructura de IA de Google.

Los TPU de Google , diseñados en colaboración con Broadcom , están ganando credibilidad; las acciones de Broadcom también subieron tras la noticia.

Los desarrolladores de infraestructura de IA buscan proveedores de chips más diversificados , reduciendo la dependencia de Nvidia ante problemas de escasez, precios y limitaciones de oferta .

Si bien Nvidia sigue siendo el líder claro del mercado , el custom silicon de Google representa una presión competitiva creciente en el mercado de semiconductores de IA.

Meta es uno de los mayores inversores en IA del mundo, con un gasto de capital proyectado en 70–72 mil millones de USD este año, por lo que cualquier cambio de proveedor tiene un impacto significativo en la industria de semiconductores.

En el gráfico diario de Nvidia, se observa que las acciones siguen por debajo de la zona de resistencia de la EMA50, mientras que podría estar formándose una figura bajista de cabeza y hombros.

Una caída por debajo del nivel de 160 USD podría señalar más presión para el precio de la acción. Wall Street estima que un cambio de Meta desde Nvidia hacia Google podría retirar del horizonte pedidos de hasta 180.000 millones de USD para Nvidia en el largo plazo.

