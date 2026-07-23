Las acciones de ServiceNow suben un 7% tras sus resultados. ¿Está preparado el sector del software para un repunte?

Las acciones de ServiceNow suben cerca de un 7% en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de los resultados del segundo trimestre de la compañía, que superaron las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. La empresa elevó por segunda vez este año su previsión de ingresos por suscripciones para el conjunto del ejercicio, apuntando a una demanda todavía sólida por su software impulsado por inteligencia artificial. Los resultados ayudan a aliviar las preocupaciones de los inversionistas sobre el denominado “SaaSpocalypse”, la idea de que la IA generativa podría reducir la demanda de software SaaS tradicional.

Datos clave

Los ingresos aumentaron hasta los $3,99 mil millones , por encima de las expectativas de $3,93 mil millones, mientras que el BPA ajustado se situó en $0,90, frente a la estimación de consenso de $0,86.

, por encima de las expectativas de $3,93 mil millones, mientras que el BPA ajustado se situó en $0,90, frente a la estimación de consenso de $0,86. ServiceNow elevó su previsión de ingresos por suscripciones para 2026 hasta un rango de $15,755 mil millones a $15,770 mil millones y anunció que el valor contractual anual de sus productos de IA, AI ACV , ya superó los $1 mil millones.

y anunció que el valor contractual anual de sus productos de IA, , ya superó los $1 mil millones. Las acciones de ServiceNow avanzaron alrededor de un 7% en las operaciones posteriores al cierre tras el informe, volviendo a situarse por encima del nivel de los $100.

La IA continúa siendo el principal motor de crecimiento de la compañía

ServiceNow continúa ampliando su plataforma empresarial de IA mediante el despliegue de agentes de inteligencia artificial en los flujos de trabajo de TI, ciberseguridad, CRM y recursos humanos. La compañía informó que el AI ACV ya superó los $1 mil millones, alcanzando este hito antes de sus objetivos internos. La dirección espera ahora que el AI ACV supere los $1,5 mil millones a finales de 2026, mientras que se proyecta que los productos de IA representen aproximadamente el 30% del valor contractual anual total para 2030. La compañía también está ampliando productos como AI Control Tower y especialistas autónomos de IA para ITSM, que ya pueden resolver entre el 80% y el 85% de las solicitudes de servicio sin intervención humana.

ServiceNow vuelve a elevar sus previsiones

Esta es la segunda vez este año que ServiceNow incrementa sus perspectivas de ingresos por suscripciones. La dirección espera ahora ingresos por suscripciones de entre $15,755 mil millones y $15,770 mil millones en 2026, lo que representa un crecimiento aproximado del 21% a tipo de cambio constante. Los ingresos por suscripciones del segundo trimestre aumentaron un 23% interanual, hasta los $3,88 mil millones, mientras que las obligaciones de desempeño restantes totales, RPO, aumentaron un 22%, hasta los $29 mil millones. Al mismo tiempo, la compañía mantuvo su previsión de margen operativo para el conjunto del año en un 31,5% y su previsión de margen de flujo de caja libre en un 35%.

La IA empresarial continúa desafiando la narrativa del “Apocalipsis SaaS”

El CEO, Bill McDermott, afirmó que la compañía no ha experimentado ciclos de venta empresariales más largos, a pesar del aumento del gasto corporativo en infraestructura de IA. Según la dirección, los clientes buscan cada vez más soluciones de IA que automaticen procesos empresariales, en lugar de simplemente proporcionar acceso a modelos de lenguaje, lo que fortalece la posición de ServiceNow como la plataforma empresarial que conecta la IA con las operaciones diarias. La compañía continúa profundizando sus alianzas con Microsoft, NVIDIA y Accenture, al tiempo que amplía su plataforma tras las adquisiciones de Moveworks y Armis. La dirección también reconoció que parte del desempeño excepcionalmente sólido del segundo trimestre reflejó el reconocimiento anticipado de algunos ingresos procedentes de clientes del Gobierno federal de Estados Unidos, aunque destacó que el principal impulsor continuó siendo la sólida demanda de su plataforma de IA.

ServiceNow está demostrando que la IA comienza a generar retornos medibles

Quizás la conclusión más importante de la conferencia de resultados es que ServiceNow no está vendiendo únicamente acceso a modelos de IA, sino soluciones empresariales completas que automatizan el trabajo y generan resultados comerciales medibles. Sus especialistas de IA para ITSM ya pueden resolver entre el 80% y el 85% de las solicitudes de servicio sin intervención humana, reduciendo los tiempos de resolución desde hasta dos días a aproximadamente 20 minutos, mientras que el número de clientes que utilizan IA agéntica en producción se ha multiplicado por nueve durante los últimos nueve meses. Esto se está traduciendo directamente en monetización: el valor contractual anual de IA ya superó los $1 mil millones, la compañía apunta a más de $1,5 mil millones para finales de 2026 y sus nuevos productos nativos de IA están generando aumentos de precios de entre el 20% y el 30%. La dirección destacó que los clientes están pagando por resultados y no por tokens, un modelo que podría ayudar a proteger los márgenes, al mismo tiempo que refuerza la ventaja competitiva de ServiceNow frente a los proveedores que ofrecen únicamente modelos de IA o herramientas independientes de inteligencia artificial.

Precio de las acciones de ServiceNow, intervalo D1

Las acciones de ServiceNow están subiendo tras la publicación de resultados, pero todavía cotizan aproximadamente un 60% por debajo de sus máximos históricos. Incluso suponiendo que la acción abra cerca de los $105 por título, todavía tendría que avanzar aproximadamente un 20% para recuperar su media móvil exponencial de 200 días, EMA200, línea roja.



Fuente: xStation5