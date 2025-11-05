Las acciones europeas bajo presión tecnológica

Los mercados bursátiles europeos inician la jornada del miércoles 5 de noviembre de 2025 con caídas, arrastrados por la corrección en los mercados estadounidenses, donde las acciones tecnológicas han registrado fuertes descensos. El índice DAX de Alemania cae alrededor de 0,5 %, el CAC 40 francés retrocede 0,2 %, y el FTSE 100 británico cede en torno al 0,1 %. La debilidad en el mercado europeo da continuidad a la tendencia observada en EE. UU. y Asia, donde los inversores muestran una creciente preocupación por las elevadas valoraciones de empresas vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial.

A pesar del entorno negativo en los mercados, se han publicado datos macroeconómicos alentadores desde la eurozona. El PMI compuesto final de octubre se situó en 52,5, superando la previsión de 52,2. En el sector servicios, el PMI fue de 53, frente al 52,6 esperado. En Alemania, el PMI de servicios subió hasta 54,6, desde 51,5 en septiembre, también por encima de las expectativas. Sin embargo, pese a estos datos positivos, el mercado accionario sigue bajo presión, ya que los inversores reaccionan con cautela ante la incertidumbre del sector tecnológico.

La incertidumbre global y las dudas de los inversores sobre el futuro del sector tecnológico se ven alimentadas por las declaraciones de directivos de grandes bancos de EE. UU., entre ellos Morgan Stanley y Goldman Sachs, quienes cuestionan la sostenibilidad de las actuales valoraciones elevadas.

En este contexto, los pedidos industriales en Alemania aumentaron un 1,1 % mensual en septiembre, tras una caída previa del 0,4 %, lo que señala un impulso positivo en la economía. Por su parte, los precios del petróleo se estabilizan tras caídas anteriores, debido al aumento de inventarios en EE. UU. y a las preocupaciones por una demanda debilitada.

Actualmente se observa volatilidad generalizada en el mercado europeo.

En las últimas semanas, el índice DE40 (DAX alemán) ha frenado su impulso alcista y ha entrado en fase de corrección, rompiendo la media móvil exponencial de corto plazo (EMA50) y poniendo a prueba el soporte en la EMA100. El mercado ha perdido parte de las ganancias alcanzadas en el pico de octubre, aunque sigue por encima de la EMA200 de largo plazo, lo que podría indicar cierta estabilización. Esta situación muestra que los inversores actúan con cautela tras un fuerte repunte, y ahora esperan nuevos impulsos macroeconómicos o resultados corporativos para definir dirección.

Noticias corporativas

BMW (BMW.DE)

Las acciones de BMW suben tras la publicación de sus resultados del tercer trimestre de 2025, a pesar de los desafíos del mercado y una caída interanual en beneficios. Los inversores valoran positivamente la estabilidad de ventas en Europa y EE. UU., así como el aumento en la participación de vehículos eléctricos, destacando el avance estratégico de la compañía en electromovilidad. BMW sigue adelante con su programa "Neue Klasse", lanzando nuevos modelos para fortalecer su posición global, especialmente en el segmento premium. Pese a condiciones más exigentes en China y presiones de costos, la empresa mantiene un margen EBIT automotriz sólido y un crecimiento en entregas de vehículos, lo que respalda el sentimiento positivo del mercado.

Resultados financieros BMW 3T 2025:

Beneficio antes de impuestos: 2.300 millones de EUR (-9,1 % interanual)

Beneficio acumulado en los primeros nueve meses: 8.000 millones de EUR

Margen EBIT automotriz: 5,2 %

Entregas de vehículos: 588.000 unidades (+8,7 %) Europa: +9,3 % EE. UU.: +24,9 % China: sin cambios interanuales

Ingresos del segmento automotriz: 28.500 millones de EUR (+2,4 %)

Previsiones BMW para todo 2025:

Beneficio antes de impuestos: alrededor de 10.000 millones de EUR (leve caída interanual)

Margen EBIT automotriz: entre 5 % y 6 %

Flujo de caja neto automotriz: superior a 2.500 millones de EUR

Novo Nordisk (NOVOB.DK)

El gigante farmacéutico danés continúa con una profunda reestructuración, anunciando alrededor de 9.000 despidos a nivel global. La compañía ha revisado a la baja su previsión de beneficios para todo 2025, debido al aumento de la competencia en el segmento de fármacos para la obesidad y a los costos de reestructuración, a pesar de haber registrado un aumento del 5 % en el beneficio operativo acumulado en los tres primeros trimestres del año. Las ventas de su fármaco Wegovy siguen creciendo, pero la competencia de Eli Lilly y otros fabricantes está presionando los precios y los ritmos de crecimiento. En el 3T, las ventas totales fueron de 75.000 millones de coronas danesas (DKK), y el beneficio operativo cayó cerca del 30 % hasta 23.700 millones de DKK. Las ventas de Wegovy se situaron en 20.400 millones de DKK.

Siemens Healthineers (SHL.DE)

La compañía prevé una caída en el beneficio neto para el año fiscal 2026, debido principalmente a aranceles más altos y a un tipo de cambio desfavorable, especialmente por la fortaleza del euro frente al dólar. A pesar de estos desafíos, la empresa espera un crecimiento de ingresos del 5 % al 6 % y planea aumentar los dividendos, respaldada por una sólida generación de caja y reducción de deuda. Siemens Healthineers también remarcó su intención de seguir invirtiendo en el desarrollo de tecnología médica, adaptando su estrategia al entorno de mercado cambiante. Los mercados reaccionaron con cautela, y las acciones cayeron alrededor del 7 %, ante las previsiones y la incertidumbre relacionada con aranceles y tipos de cambio.

