13 de febrero de 2026

ÚLTIMA HORA: Los precios del petróleo se desploman en medio de rumores de nuevos aumentos de producción de la OPEP

Conclusiones clave
-
-
  • Algunos miembros de OPEP consideran que los temores de sobreoferta están exagerados y ven posible reanudar los aumentos de producción en abril. La noticia tomó por sorpresa al mercado y provocó una fuerte caída inmediata del WTI, en un contexto donde la decisión final podría depender también de la postura de EE.UU. frente a Irán.

Algunos países de OPEP consideran que los incrementos en la producción de petróleo podrían reanudarse en abril, al estimar que los temores de una sobreoferta en el mercado están sobredimensionados.

La coalición liderada por Arabia Saudita y Rusia aún no ha tomado una decisión formal, y las conversaciones previas a la reunión del 1 de marzo todavía no han comenzado.

Según informó Bloomberg, la dirección final podría depender de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide emprender acciones militares contra Irán o si, por el contrario, se alcanza un nuevo acuerdo nuclear con ese país.

Fuente: xStation5

