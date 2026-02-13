ÚLTIMA HORA: Los precios del petróleo se desploman en medio de rumores de nuevos aumentos de producción de la OPEP

Algunos países de OPEP consideran que los incrementos en la producción de petróleo podrían reanudarse en abril, al estimar que los temores de una sobreoferta en el mercado están sobredimensionados.

La coalición liderada por Arabia Saudita y Rusia aún no ha tomado una decisión formal, y las conversaciones previas a la reunión del 1 de marzo todavía no han comenzado.

Según informó Bloomberg, la dirección final podría depender de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide emprender acciones militares contra Irán o si, por el contrario, se alcanza un nuevo acuerdo nuclear con ese país.

Fuente: xStation5