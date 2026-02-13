ÚLTIMA HORA: Los precios del petróleo se desploman en medio de rumores de nuevos aumentos de producción de la OPEP

- Algunos miembros de OPEP consideran que los temores de sobreoferta están exagerados y ven posible reanudar los aumentos de producción en abril. La noticia tomó por sorpresa al mercado y provocó una fuerte caída inmediata del WTI, en un contexto donde la decisión final podría depender también de la postura de EE.UU. frente a Irán.
- Algunos miembros de OPEP consideran que los temores de sobreoferta están exagerados y ven posible reanudar los aumentos de producción en abril. La noticia tomó por sorpresa al mercado y provocó una fuerte caída inmediata del WTI, en un contexto donde la decisión final podría depender también de la postura de EE.UU. frente a Irán.
Algunos países de OPEP consideran que los incrementos en la producción de petróleo podrían reanudarse en abril, al estimar que los temores de una sobreoferta en el mercado están sobredimensionados.
La coalición liderada por Arabia Saudita y Rusia aún no ha tomado una decisión formal, y las conversaciones previas a la reunión del 1 de marzo todavía no han comenzado.
Según informó Bloomberg, la dirección final podría depender de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide emprender acciones militares contra Irán o si, por el contrario, se alcanza un nuevo acuerdo nuclear con ese país.
Fuente: xStation5
La bolsa mexicana en máximos y un peso que sigue sorprendiendo
Bitcoin rebota con fuerza y mejora el panorama de corto plazo, pero los 60.000 dólares siguen siendo el gatillo del ciclo.
Resumen diario: El Mercado recupera pérdidas y espera rebajas de tasas
Tres mercados a seguir la próxima semana (13.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.