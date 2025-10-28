Las ganancias trimestrales impulsan las ganancias de las acciones estadounidenses

- La temporada de resultados trimestrales confirma la sólida situación de las empresas del S&P 500, con casi el 70% de los ingresos y el 85% de las ganancias superando las previsiones, los niveles más altos en aproximadamente cuatro años. Los próximos resultados del Mag7 serán cruciales para mantener los máximos históricos de los índices.
- La decisión de la Reserva Federal y las expectativas de un recorte de los tipos de interés están generando un optimismo cauteloso en el mercado, aunque mantener una política monetaria restrictiva podría aumentar la selectividad de la inversión.
La temporada de resultados trimestrales confirma la sólida salud del mercado bursátil estadounidense.
Entre las empresas del S&P 500 que ya han presentado sus resultados, casi el 70% de los ingresos superaron las previsiones de los analistas, y hasta el 85% de las empresas reportaron ganancias superiores a las esperadas, un nivel de sorpresas no visto en aproximadamente cuatro años. Estos resultados demuestran que las empresas están gestionando eficazmente los desafíos macroeconómicos, como el aumento de los costos de las materias primas, las interrupciones en la cadena de suministro y las presiones inflacionarias, a la vez que mantienen el impulso de crecimiento en áreas clave de sus operaciones.
En los próximos días, la atención de los inversores se centrará en las empresas restantes del Mag7: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta. Los resultados de estas empresas influyen significativamente en los índices bursátiles y reflejan en gran medida la salud general de los sectores de tecnología e innovación. Las sorpresas positivas en este segmento podrían respaldar niveles récord del S&P 500 y el Nasdaq 100, mientras que unos resultados más débiles podrían aumentar la selectividad del mercado y provocar correcciones en las valoraciones de las empresas más sensibles a los ciclos económicos.
Al mismo tiempo, los inversores siguen de cerca la decisión de la Fed, un factor clave que afecta la confianza del mercado. Los precios actuales implican un recorte de tipos de aproximadamente 25 puntos básicos, lo que genera un optimismo cauteloso, especialmente en el sector tecnológico y en las empresas que dependen de la financiación para el crecimiento. Por otro lado, cualquier señal de mantenimiento de una política monetaria restrictiva o de una presión inflacionaria continua podría provocar correcciones y una mayor selectividad en las inversiones.
En resumen, los próximos informes de las empresas más grandes, incluyendo el Mag7, junto con la decisión de la Fed, serán factores clave que determinarán la dirección del mercado bursátil en los próximos días. Los inversores deberían combinar el análisis de beneficios trimestrales con el seguimiento de la política monetaria, los indicadores macroeconómicos y las señales técnicas para evaluar qué segmentos del mercado tienen mayor potencial de crecimiento y dónde se justifica una mayor cautela.
US500 (H1)
Los futuros del S&P 500 muestran una tendencia alcista clara y estable, que continúa desde mediados de octubre. El precio se mueve dentro de un canal ascendente bien definido, lo que indica un predominio de los compradores y una entrada constante de demanda. Las EMA 15, 50 y 100 confirman la fortaleza del mercado, con la EMA a corto plazo manteniéndose por encima de los promedios a largo plazo, lo que indica la durabilidad de la tendencia. El RSI, en torno a 71, sugiere una ligera sobrecompra, que podría conducir a una corrección o consolidación a corto plazo, pero no amenaza la tendencia general. El precio actual cerca del límite superior del canal indica la posibilidad de una pausa temporal, aunque los alcistas aún controlan el mercado.
Noticias corporativas:
- UnitedHealth (UNH.US) ha subido aproximadamente un 0,3% después de que los resultados del tercer trimestre superaran significativamente las expectativas. Los ingresos aumentaron un 12% hasta los 113.200 millones de dólares, y las ganancias por acción fueron de 2,59 dólares (2,92 dólares ajustados). La compañía también elevó su pronóstico de ganancias para todo el año 2025 a al menos 16,25 dólares por acción, ligeramente por encima del consenso del mercado. A pesar de la presión de los costos, UnitedHealth está gestionando eficazmente los gastos e invirtiendo en el desarrollo de tecnología médica, lo que genera una confianza positiva en los inversores.
- SoFi Technologies (SOFI.US) bajó alrededor de un 2% a pesar de los sólidos resultados del tercer trimestre y un crecimiento récord de usuarios en su plataforma, con casi un millón de nuevos miembros. La compañía elevó su pronóstico de ganancias para 2025 a 0,37 dólares por acción, superando las proyecciones anteriores, lo que refleja un crecimiento dinámico y un creciente interés en los servicios financieros digitales.
- Amazon (AMZN.US) subió alrededor de un 0,6% tras los anuncios de recortes de alrededor de 14.000 puestos de trabajo corporativos como parte de una reestructuración destinada a simplificar la organización y centrarse en segmentos clave como la nube de AWS y la IA. A pesar de los despidos, los inversores valoran positivamente la medida como un paso para aumentar la eficiencia y la competitividad.
- Microsoft (MSFT.US) subió más del 3% tras anunciar una colaboración ampliada con OpenAI. Microsoft apoya la transformación de OpenAI en una organización de beneficio público y aumenta su inversión en la compañía, valorada actualmente en unos 135 000 millones de dólares. Esta estrategia pone de manifiesto el compromiso de Microsoft con el desarrollo de la IA y su integración en sus propios productos, lo cual ha tenido una excelente acogida en el mercado.
- Las acciones de Confluent (CFLT.US) subieron un 11 % tras anunciar los resultados del tercer trimestre de 2025, que superaron las expectativas del mercado. La compañía, especializada en plataformas de transmisión de datos en tiempo real, registró unos ingresos de 298,5 millones de dólares, un aumento interanual de aproximadamente el 19 % y por encima de las estimaciones de los analistas de 292,5 millones de dólares. El BPA ajustado se situó en 0,13 dólares, un 33,6 % por encima de las expectativas de 0,10 dólares. El aumento de la acción refleja la reacción positiva de los inversores a los sólidos resultados trimestrales.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.