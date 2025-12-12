Las tecnológicas caen en bolsa

El sentimiento de mercado se ha deteriorado con fuerza hacia el cierre de la semana. Durante la sesión del viernes, los índices bursátiles de Estados Unidos registran claras caídas. El mayor retroceso lo lidera el Nasdaq 100, con una caída cercana al 2%.

El S&P 500 y el Russell 2000 también retroceden, aunque con caídas más acotadas, en torno al 1%.

Entre las principales acciones tecnológicas destacan:

Microsoft cae cerca de 1%

Alphabet (Google) registra una caída superior al 1%

Meta Platforms retrocede alrededor de 1%

Amazon cae más de 1%

Oracle profundiza su corrección con una caída adicional de 4%

Logitech registra una caída cercana al 5%

Dell retrocede alrededor de 2%

A comienzos de la semana, Oracle publicó sus resultados trimestrales, los cuales decepcionaron significativamente al mercado. La acción acumuló una caída cercana al 15%, como consecuencia de ingresos y proyecciones por debajo de lo esperado, así como señales de desaceleración en segmentos clave de crecimiento observados por los inversionistas. Esta fue una de las primeras publicaciones de resultados que sugieren una pérdida de impulso en la narrativa de la inteligencia artificial.

Ayer, Broadcom se sumó al grupo de compañías que decepcionaron al mercado. Pese a superar las expectativas tanto en ingresos como en beneficios, la acción ha perdido cerca de 10% de su valorización desde la publicación de resultados. El retroceso responde a un mensaje claro de la administración: el crecimiento en ventas ligado a inteligencia artificial y centros de datos no será tan elevado como anticipaba el mercado.

El contexto se ve agravado por datos macroeconómicos débiles en Estados Unidos, con señales de aumento del desempleo, caída en nuevos pedidos y desaceleración de las ventas. Todo ello ocurre en un entorno de creciente preocupación sobre si la liquidez del sistema bancario y del crédito privado es suficiente bajo los actuales niveles de tasas de interés.

Adicionalmente, Donald Trump firmó hoy una medida que prohíbe regulaciones estatales sobre inteligencia artificial, con el objetivo de no frenar la expansión de las empresas tecnológicas. Surge así la duda de si se trata simplemente de una desregulación poco estructurada de una industria incipiente, que vulnera la autonomía local, o si el mercado interpreta esta acción como un intento desesperado por sostener las valorizaciones del sector tecnológico, cada vez más difíciles de justificar tras años de inversiones récord.

