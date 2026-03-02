La nueva semana en los mercados comienza con ataques coordinados de EE. UU. e Israel contra Irán y una amplia represalia con misiles por parte de Teherán contra bases en Irán, Israel, bases estadounidenses en países aliados, así como en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Kuwait y Líbano, con incidentes que llegan hasta Chipre, Jordania y Pakistán, entre otros. El elemento más peligroso de esta crisis sigue siendo la situación en el Estrecho de Ormuz, que representa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y el transporte de unos 20 millones de barriles diarios, y que actualmente se encuentra prácticamente intransitable debido al riesgo de ataques a petroleros. Precisamente la preocupación por la sostenibilidad del suministro del Golfo Pérsico impulsa el aumento de hoy de los precios del petróleo Brent y WTI, de aproximadamente un 8,5%, situando el Brent en torno a los 79 dólares por barril.

El mercado considera cada vez más un escenario en el que, con un bloqueo efectivo de Ormuz y ataques a petroleros, los precios del petróleo podrían superar la barrera de los 100 dólares en un plazo relativamente corto. Sin embargo, una cierta limitación a futuros aumentos en los precios del petróleo es la decisión de la OPEP+, que en una reunión extraordinaria el fin de semana acordó aumentar la producción en abril en 206.000 barriles diarios —significativamente por encima del objetivo anterior de alrededor de 136.000 barriles— en un intento de indicar al mercado su disposición a mitigar el shock de oferta. En la práctica, con los continuos ataques a objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y en toda la región, la disponibilidad física del producto y la seguridad de las rutas marítimas de suministro son hoy más importantes que cualquier declaración del cártel.

El precio del oro firma nuevos máximos

El oro, que desempeña el papel clásico de "póliza de seguro", está reaccionando con fuerza, con su precio creciendo un 2,8% hasta nuevos máximos históricos. Si la lucha continúa durante otras 48 horas, podría abrir camino a los 5.500 dólares por onza, con el riesgo de niveles aún más altos si la escalada continúa. Los inversores también están recurriendo a la plata, donde, con el mercado de opciones tan activo, no se puede descartar un movimiento hacia los 100-120 dólares por onza, aunque al mismo tiempo existe un riesgo creciente de una corrección brusca en los instrumentos que actualmente están en alza si la situación en Oriente Medio se calma repentinamente. A corto plazo, la duración del intercambio de disparos y la duración de la restricción del tráfico en el Estrecho de Ormuz determinarán la reacción de los mercados del precio del oro, el petróleo, la libra esterlina y las acciones a los acontecimientos en la región.

El petróleo crudo Brent cotiza con una importante brecha alcista, lo que extiende la tendencia ascendente del instrumento. En paralelo, el RSI del promedio de 14 días se encuentra en su nivel más alto desde junio de 2025.

Precio del oro