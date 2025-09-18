Los datos de desempleo sorprenden en EE.UU

Las solicitudes iniciales de desempleo es un indicador clave de la economía estadounidense. Las solicitudes de paro muestran cuántas personas solicitan por primera vez el subsidio de desempleo, y cifras más bajas de lo esperado suelen interpretarse como señal de un mercado laboral sólido.
- Solicitudes iniciales de desempleo: 231.000 (Previsión 240.000, Anterior 264.000)
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.