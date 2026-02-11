Petrobras registra exportaciones récord con alza del 79% en 4T

China recibe 52% de las exportaciones (+22pp vs año anterior); India sube a 12% (desde 7%).

La producción total en el cuarto trimestre fue de 3,11 millones de boed , representando un crecimiento del 18,3% frente al mismo trimestre del año anterior.

La petrolera estatal brasileña Petrobras registró exportaciones récord de 1,2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo y derivados en el cuarto trimestre de 2025, un aumento de aproximadamente 79% respecto al mismo período del año anterior. La producción también alcanzó máximos históricos y la compañía logró su mejor resultado en reservas en una década.

Producción supera objetivos y alcanza récords históricos

La producción petrolera de Petrobras en Brasil aumentó alrededor del 20% en el cuarto trimestre, alcanzando 2,5 millones de bpd. La compañía había anunciado previamente que su producción para 2025 superó su previsión para el año.

La producción total de petróleo y gas natural de Petrobras superó el límite superior de su objetivo en 2,8 puntos porcentuales (+4%), alcanzando 2,99 millones de barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2024.

Entre los récords clave de producción en 2025 destacan la producción total operada de 4,32 millones de bpd (récord anterior: 3,87 millones en 2023), la producción total propia de 2,99 millones de bpd (récord anterior: 2,84 millones en 2020), la producción operada en el presal de 3,70 millones de bpd (récord anterior: 3,23 millones en 2024), y la producción propia en el presal de 2,45 millones de bpd (récord anterior: 2,19 millones en 2024).

Las plataformas del campo Búzios batieron récord de producción, alcanzando una capacidad operativa de 1 millón de barriles por día el 29 de octubre. Los campos de Tupi e Iracema también alcanzaron 1 millón de barriles diarios el 9 de enero de 2026.

Diversificación de clientes hacia Asia

Más allá del aumento de la producción, Petrobras indicó que las exportaciones crecieron debido al "trabajo continuo" para diversificar su cartera de clientes.

China sigue siendo el principal destino, recibiendo aproximadamente el 52% de todas las exportaciones de petróleo en el cuarto trimestre, un aumento de 22 puntos porcentuales respecto al año anterior.

India representa ahora alrededor del 12%, frente al 7% del cuarto trimestre de 2024. La petrolera brasileña renovó recientemente un acuerdo para suministrar millones de barriles a refinerías indias.

"Además de India, la compañía ha incrementado las exportaciones de diferentes grados de petróleo a Corea del Sur, Singapur, Tailandia y, de forma más significativa, al mercado europeo", declaró la empresa.

Sin embargo, los envíos a Europa disminuyeron del 38% al 13% de las exportaciones, mientras que los envíos a Estados Unidos cayeron del 9% al 3%.

Reservas en mejor nivel en una década

En 2025, Petrobras logró su mejor resultado en los últimos diez años al añadir 1.700 millones de barriles de petróleo equivalente a sus reservas, alcanzando una tasa de reemplazo de reservas del 175%, incluso con una producción récord.

La relación entre reservas probadas y producción (indicador R/P) alcanzó los 12,5 años, reflejando la sostenibilidad de la cartera.

En el mercado interno, se vendieron 1,75 millones de bpd de productos refinados, un aumento del 1,6% respecto a 2024, impulsado por el sólido desempeño del diésel, la gasolina y el combustible para aviones, que representaron el 74% de las ventas.

Las ventas de combustible para aviones aumentaron 6% durante el año, alcanzando el mejor rendimiento de los últimos 6 años, reflejando la recuperación del mercado desde la pandemia.

Eficiencia operativa y próximos resultados

Durante 2025, se pusieron en operación 44 nuevos pozos productores offshore: 22 en la Cuenca de Santos y 22 en la Cuenca de Campos. La compañía alcanzó un hito histórico al conectar 77 pozos, incluyendo productores e inyectores.

El Índice de Utilización de Gas Asociado (IUGA) alcanzó 97,7%, superando el récord anterior de 97,6% en 2023.

Los principales factores detrás del aumento de producción incluyen la mayor capacidad de las FPSO Almirante Tamandaré y Marechal Duque de Caxias, el mantenimiento de la producción máxima en la FPSO Sepetiba, y una eficiencia operativa de 3,6% p.p superior a 2024.

La acción de Petrobras (PBR) sube 34,44% en lo que va de 2026. Hoy la acción sube 3,88% a US$15.93 durante la tarde de la bolsa de nueva york.

Petrobras publicará sus resultados financieros del cuarto trimestre el 5 de marzo.

Fuente:xStation5.

