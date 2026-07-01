  
09:26 · 1 de julio de 2026

Los datos del mercado laboral de ADP en EE. UU. son inferiores a lo esperado 🚩

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El informe ADP de Estados Unidos del mes de junio muestra un aumento de 98.000 puestos de trabajo
  • Las cifras se quedan por debajo de las expectativas, que esperaban 120.000 nuevas contrataciones
  • El resultados es inferior al registrado en mayo, cuando se registraron 122.000 nuevas contrataciones

El empleo en el sector privado de Estados Unidos, medido por el informe ADP, aumentó en 98.000 puestos de trabajo durante el mes de junio, por debajo de las 120.000 nuevas contrataciones que esperaba el mercado y también por debajo de las 122.000 registradas en el dato anterior.

La contratación continuó mostrando un comportamiento desigual entre los distintos sectores. Las actividades financieras y los servicios de información fueron los principales impulsores de la creación de empleo, mientras que el sector de ocio y hostelería encadenó su sexto mes consecutivo de débil contratación.

"El ritmo de contratación refleja tanto factores de oferta como de demanda. Sabemos que a las personas les está llevando más tiempo encontrar empleo, pero también observamos señales de escasez de mano de obra en determinados sectores. Por ahora, el resultado global es una desaceleración en la creación de empleo", afirmó la Dra. Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Tras la publicación de este informe de empleo, los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 0,4 %, reflejando la reacción del mercado a unos datos más débiles de lo esperado.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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