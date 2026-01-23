Los datos del PMI impactan en el par euro-dólar

El par euro-dólar cotiza actualmente en torno a 1,17337. Los mercados muestran cierta volatilidad en respuesta a la publicación del PMI de la Eurozona, así como a la espera de los datos, que previamente habían servido como punto de referencia para los inversores. El par ha retrocedido desde los máximos locales, ya que el impulso de las lecturas del PMI no fue lo suficientemente fuerte como se esperaba.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
¿Qué está afectando a la cotización del euro-dólar?
El factor más importante que influye en el euro-dólar son los datos del PMI de los principales países europeos y de la Eurozona en su conjunto. En Alemania, tanto el índice manufacturero como el de servicios superaron las previsiones, lo que inicialmente impulsó al euro. En Francia, el sector servicios mostró resultados más débiles, lo que limitó la confianza positiva. En toda la Eurozona, las lecturas del PMI confirmaron una expansión moderada, aunque el ritmo de crecimiento del sector servicios se desaceleró en comparación con publicaciones anteriores. Estos resultados dispares no ofrecen una señal fundamental clara para el euro, lo que lleva al euro-dólar a consolidarse en torno a los niveles actuales. Los datos del PMI indican un crecimiento moderado en la Eurozona. El par euro-dólar intentará un repunte alcista si el PMI alemán brinda sólidos apoyos a la trayectoria del euro.
Otro factor que afecta al par es el sentimiento del dólar, influenciado por los acontecimientos globales y geopolíticos. En los últimos días, el índice del dólar estadounidense mostró una relativa debilidad, en parte debido a las tensiones entre EE. UU. y la UE y a los cambios en el tono de las comunicaciones políticas, que limitaron temporalmente la fortaleza del dólar. Estas circunstancias propiciaron un repunte del euro-dólar desde niveles más bajos.
