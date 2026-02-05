Los datos manufactureros alemanes mejoran las expectativas

- El sector manufacturero alemán registró un aumento del 7,8% en diciembre de 2025.
- La demanda interna aumentó más de un 10%.
- El sector automotriz, pese a todo, retrocedió un 6,3%
- El sector manufacturero alemán registró un aumento del 7,8% en diciembre de 2025.
- La demanda interna aumentó más de un 10%.
- El sector automotriz, pese a todo, retrocedió un 6,3%
El sector manufacturero alemán registró un impresionante aumento intermensual del 7,8% en los pedidos en diciembre de 2025. Este resultado se debió principalmente a los pedidos a gran escala en el sector de productos metálicos fabricados (+30,2%) y el sector de maquinaria (+11,5%). La demanda interna aumentó un 10,7%, superando a los pedidos extranjeros, lo que indica una sólida recuperación interna en el cuarto trimestre (las tres últimas lecturas fueron positivas y superaron las expectativas). A pesar del optimismo general, el sector automotriz registró un descenso del 6,3%. La facturación real en el sector manufacturero también disminuyó un 1,4%, lo que sugiere que la entrada récord de pedidos aún no se ha traducido en ventas.
Pedidos de fabricación de Alemania en diciembre de 2025:
- Actual: 7,8 % intermensual
- Pronóstico: -1,8 % intermensual
- Anterior: 5,7 % intermensual (revisión al alza desde el 5,6 %)
Cotización del euro-dólar
Tres mercados a tener en cuenta la próxima semana (09.02.2026)
Informe geopolítico (06.02.2026): ¿Sigue siendo Irán un factor de riesgo?
Dólar hoy en Chile: el peso se fortalece tras IPC que cae bajo la meta por primera vez desde 2021
🔴Cierre SEMANAL de los MERCADOS (06.02.2026)
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.