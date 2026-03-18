El dólar en Chile inicia la jornada de este miércoles 18 de marzo con un sesgo bajista, influenciado tanto por factores internacionales como locales. La divisa retrocede tras acumular dos sesiones consecutivas de caídas a nivel global, en línea con la moderación en los precios del petróleo y una menor presión inmediata desde el frente geopolítico.

Este comportamiento responde, en parte, a la ausencia de nuevas tensiones significativas relacionadas con daños a infraestructura crítica o interrupciones severas en el suministro energético. Esto ha contribuido a contener el riesgo geopolítico y a reducir la demanda por activos refugio como el dólar.

Mercado atento a la decisión de la Reserva Federal

El principal foco de la jornada estará en la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, que se conocerá a las 15:00 (GMT-3). El mercado anticipa que el banco central mantendrá su tasa en el rango de 3,50%–3,75%, en un contexto donde la inflación sigue siendo un factor de preocupación, especialmente por el impacto del alza del petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente.

Más allá de la decisión en sí, los inversionistas estarán especialmente atentos al mensaje de Jerome Powell, ya que cualquier señal sobre la trayectoria futura de las tasas podría generar movimientos relevantes en el tipo de cambio a nivel global.

Durante la jornada también se publicarán otros indicadores relevantes en Estados Unidos, como el IPP de febrero, el cual se dio a conocer que es de 0,7, mayor a lo que se esperaba. Y también los inventarios de petróleo crudo de la AIE, que podrían aportar volatilidad adicional al mercado.

PIB de Chile rebota y apoya al peso, pero con señales mixtas en la economía

En el plano local, el escenario muestra señales relativamente favorables para la moneda chilena, aunque con matices importantes. Si bien el cobre continúa operando en la parte baja de su rango anual, los últimos datos de actividad económica han aportado cierto soporte al peso chileno.

El PIB de Chile creció 1,6% interanual en el cuarto trimestre, en línea con lo esperado, pero lo más relevante estuvo en la medición trimestral, donde la economía avanzó 0,6%, superando las proyecciones del mercado y revirtiendo la contracción previa. Este dato sugiere que la actividad comienza a estabilizarse tras meses de debilidad.

Más allá del dato puntual, el detalle del crecimiento entrega señales mixtas. Por un lado, el dinamismo estuvo impulsado principalmente por el sector externo, con exportaciones que jugaron un rol clave en sostener la actividad hacia el cierre del año. Sin embargo, hacia el interior de la economía, la demanda interna mostró debilidad en el corto plazo, reflejando un menor impulso desde el consumo y ajustes en inventarios, lo que evidencia que la recuperación aún no es completamente sólida.

A nivel anual, la economía chilena cerró 2025 con un crecimiento cercano al 2,5%, en línea con lo esperado, apoyada tanto por el consumo como por la inversión, que mostró un repunte relevante en sectores como maquinaria y equipos. Este desempeño confirma una recuperación gradual, aunque todavía en niveles moderados en perspectiva histórica.

En este contexto, el mercado interpreta que la economía chilena ha dejado atrás su fase más débil, pero aún enfrenta desafíos para consolidar un ciclo de crecimiento más robusto. Esta combinación de estabilidad sin fuerte aceleración tiende a favorecer al peso chileno en el corto plazo, aunque limita apreciaciones más significativas.

Producto Interno Bruto (PIB) de Chile trimestral. Fuente: xStation.

Señales pro crecimiento e inversión apoyan el escenario local

En el plano interno, comienzan a surgir señales que podrían mejorar las perspectivas económicas de mediano plazo. Desde el gobierno se ha enfatizado una agenda enfocada en reactivar el crecimiento, incentivar la inversión y destrabar proyectos, con medidas orientadas a simplificar regulaciones y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas.

El enfoque apunta a fortalecer el dinamismo económico a través de un entorno más favorable para la inversión, incluyendo reformas al sistema de permisos, impulso al mercado de capitales y eventuales ajustes tributarios para atraer capital.

En esta línea, los datos recientes también reflejan un entorno de inversión aún sólido, donde la inversión extranjera directa en Chile alcanzó cerca de US$14.152 millones en 2025, lo que representa un crecimiento anual y niveles superiores al promedio histórico. Este flujo ha estado impulsado por sectores como energías limpias, infraestructura tecnológica y servicios globales, consolidando al país como un destino atractivo para capital internacional.

Este conjunto de factores contribuye a una percepción de mayor estabilidad económica, lo que podría seguir respaldando al peso chileno en el mediano plazo.

Análisis técnico

Fuente: xStation

El precio del USDCLP en M15 sigue mostrando debilidad, respetando la directriz bajista (línea punteada) y moviéndose en general por debajo de las EMA 20 (naranja), EMA 50 (azul) y EMA 100 (negra). Cada rebote ha sido frenado en zonas como 910–911 y más arriba en 913–914, que están marcadas como resistencias. Ahora el precio volvió a caer y se está moviendo cerca de 905–906, una zona donde antes ya hubo reacción.



Si el precio logra sostenerse sobre ese nivel de 905 y recuperar las medias cortas, podría intentar otro rebote hacia 908–910. Pero si vuelve a fallar y rompe ese soporte, no sería raro ver una caída hacia 903–904, donde también hay una zona marcada más abajo. El RSI está en zona media-baja y el ADX sin mucha fuerza, lo que sugiere que el movimiento sigue débil, con rebotes pequeños dentro de una estructura más bien bajista.