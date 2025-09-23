Leer más

Los datos preliminares del PMI de EE. UU. para septiembre se mantienen en línea con las expectativas.

10:57 23 de septiembre de 2025
  • Datos Clave:
    • Índice PMI del sector industrial: 52 (pronóstico 52; previo 53)
    • Índice PMI del sector servicios: 53,9 (pronóstico 54; previo 54,5)
 

Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

25.09.2025
21:17

Banxico recorta tasa a 7.50% y el peso mexicano continúa su depreciación frente al dólar

El peso mexicano cerró con una depreciación intradía de 0.9% frente al dólar, después de que el Banco de México...

 20:13

El sentimiento en Wall Street se debilita 📉 el Bitcoin cae por debajo de los 110.000 dólares

Los principales índices bursátiles de Europa y Estados Unidos cerraron con caídas, presionados por datos económicos sólidos...

 19:29

El cacao cae casi un 2% y perfora el nivel de 7.000 dólares en medio de lluvias en África 📉

Los precios del cacao han caído más de un 40% desde su máximo cercano a 13.000 dólares/tonelada en 2024, cotizando ahora por...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.