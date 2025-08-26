Los futuros apuntan a un inicio de sesión con dudas

La sesión del martes en los mercados financieros comienza con caídas en los contratos de futuros más importantes basados en índices europeos, lo que sugiere que la sesión en Europa cotizará en rojo, al menos al inicio de la jornada. El euro es actualmente la divisa con mejor rendimiento, mientras que observamos un aumento de las caídas en el dólar neozelandés. Los inversores están reaccionando a las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a la espera de los datos de EE. UU. sobre los pedidos de bienes duraderos.
En el calendario de publicaciones de hoy aparecen : pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (julio), índice de confianza del consumidor de Conference Board (agosto), pronóstico del PIB de la Fed de Atlanta, actas del Riksbank, decisión del Banco Nacional de Hungría (NBH), conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, discursos de miembros de la Fed y el Banco de Inglaterra, y subastas de bonos en Italia y EE. UU.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.