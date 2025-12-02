Los índices americanos corrigen levemente

Leer más
El S&P 500 cerró la sesión de ayer con una caída del 0,5%, mientras que el Nasdaq 100 cayó un 0,38%. El Russell 2000 cerró la jornada con una bajada del 1,25%. Por su parte, el Nikkei 225 acaba de finalizar su sesión completamente plano. Al cierre bursátil de hoy, CrowdStrike, Marvell Technologies y GitLab publicarán sus resultados.


Informes económicos

En Australia, los permisos de construcción cayeron un 6,4%, en comparación con el aumento esperado del 4,5% y el 12% anterior. La confianza del consumidor subió a 37,5, en comparación con las previsiones anteriores de 36,2 y 35,8.

Otros mercados


Los precios de los metales preciosos cotizan con sesgo bajista : la plata corrige un 1,5% y el oro un 0,5%. Por su parte, el euro-dólar frena su impulso de las últimas sesiones mediante el retroceso iniciado ayer. La corrección se produjo desde el máximo local de 1,165, tras el intento de superar una zona de resistencia definida por la media móvil exponencial (EMA) de 50 días.

El Bitcoin se recupera ligeramente con una subida de 4 décmas, rozando los 87.000 USD. Pese a ello, la confianza en el mercado de criptomonedas sigue siendo muy débil, y Ethereum cotiza en niveles muy próximos al cierre de ayer, en los 2.800 dólares.

Cotización del euro-dólar

 

Fuente : Plataforma de XTB

3 de diciembre de 2025, 14:52

3 de diciembre de 2025, 12:39

3 de diciembre de 2025, 12:05

3 de diciembre de 2025, 11:49

