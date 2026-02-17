Los índices europeos avanzan pese a un ZEW alemán débil y señales mixtas desde Wall Street

- Las bolsas europeas mantienen un sesgo alcista, incluso con señales más débiles procedentes de EE. UU.
- El ZEW alemán vuelve a decepcionar y reaviva dudas sobre el impulso económico en la región.
- Materias primas, metales y criptomonedas muestran movimientos significativos que condicionan el sentimiento del mercado.
- La última encuesta de gestores de Bank of America revela posicionamientos extremos en varios activos clave.
- El dólar vuelve a estar en el centro del debate, con inversores adoptando una postura inusualmente bajista.
El sentimiento en los mercados europeos es mayoritariamente optimista, con los tres principales índices —FTSE, DAX y CAC40— registrando subidas moderadas; las acciones del sector de materias primas destacan con un rendimiento especialmente sólido. Al mismo tiempo, los futuros de los índices estadounidenses apuntan a una apertura a la baja en Wall Street, con el US500 y el US100 cayendo entre -0,1% y -0,3%.
El índice de sentimiento económico ZEW de Alemania se situó muy por debajo de las previsiones, mientras que la lectura de la eurozona mostró un ligero descenso respecto al mes anterior. Antes, la inflación CPI de Alemania había mostrado un aumento del 2,1% interanual y una caída del -0,1% mensual, en línea con las expectativas. Los datos laborales del Reino Unido fueron débiles: la tasa de desempleo subió del 5,1% al 5,2%, y el cambio en el empleo mostró una caída de 11.000 puestos (aunque se esperaba una caída de hasta 20.000).
Datos ZEW
-
Eurozona – Índice de Expectativas ZEW: 39,4 (Previo: 40,8)
-
Alemania – Condiciones Actuales ZEW: -65,9 (Previsión: -65,9, Previo: -72,7)
-
Alemania – Sentimiento Económico ZEW: 58,3 (Previsión: 65,2, Previo: 59,6)
La plata cae más de 2%, mientras que el oro retrocede un 1% hasta 4.930 USD por onza. El sentimiento en el mercado cripto sigue siendo muy débil; Ethereum cotiza por debajo de 2.000 USD y Bitcoin consolida cerca de 68.000 USD.
Encuesta de gestores de fondos de Bank of America (febrero 2026)
La última encuesta de gestores de fondos de Bank of America sugiere que los inversores globales siguen siendo claramente alcistas, aunque el margen para nuevas subidas en el primer trimestre se está reduciendo. La encuesta cubre entre 200 y 400 gestores institucionales (hedge funds, fondos de pensiones y fondos mutuos) que administran cientos de miles de millones de dólares.
Principales conclusiones:
-
Sobreponderación en materias primas en su nivel más alto desde mayo de 2022
-
Sobreponderación en renta variable en su nivel más alto desde diciembre de 2024
-
Mayor optimismo sobre beneficios corporativos desde agosto de 2021, aunque un récord de inversores cree que las empresas están “sobreinvirtiendo”
-
El estallido de una burbuja de IA es citado como el principal riesgo extremo
-
Posición larga en oro es la operación más concurrida
-
Posiciones cortas récord en el dólar estadounidense, la postura más bajista desde 2012
Los inversores se muestran especialmente negativos con el USD debido a la narrativa de desdolarización (no totalmente respaldada por los datos) y a las expectativas moderadas para la Fed.
En 2026, el dólar aún podría rebotar, por ejemplo si el mercado laboral estadounidense mejora o si otros grandes bancos centrales adoptan posturas más dovish ante el debilitamiento macroeconómico.
Fuente: xStation5
