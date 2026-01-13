Los ingresos netos de JP Morgan caen un 7% por un tropiezo en banca de inversión

- JPMorgan superó expectativas operativas clave, pero la caída del beneficio neto y el tropiezo en banca de inversión mantienen a la acción bajo presión técnica y con sesgo cauteloso.
JPMorgan Chase abrió la temporada de resultados con un balance mixto, dejando la acción prácticamente plana en el premarket (alrededor de USD 325). El banco cerró 2025 con ingresos récord de USD 182.000 millones, aunque el beneficio del cuarto trimestre se vio afectado por el impacto estratégico de la adquisición de la cartera Apple Card.
Desde el punto de vista técnico, la acción retrocedió hasta el retroceso de Fibonacci del 38,2%, presionada por la cautela previa a resultados y por los comentarios del presidente Donald Trump sobre posibles topes a las tasas de tarjetas de crédito. La caída perforó el soporte inmediato en USD 330, nivel que coincidía con la EMA de 30 días, lo que reduce la probabilidad de un rebote rápido hacia máximos recientes y abre la puerta a un testeo más profundo de la EMA de 100 días. Fuente: xStation5
Precaución pese a múltiples superaciones
El banco reportó un ingreso neto de 13.000 millones de USD en el 4T, un 7% menos que el año anterior. Sin embargo, excluyendo la provisión de 2.200 millones de USD por el acuerdo con Apple, el BPA ajustado de 5,23 USD superó cómodamente la previsión de Wall Street de 4,85 USD (BPA total: 4,63 USD). El CEO Jamie Dimon destacó una economía resiliente, pero advirtió sobre una inflación persistente y riesgos geopolíticos.
Las acciones inicialmente subieron un 1% tras la volatilidad generada por la propuesta del presidente Trump de limitar las tasas de las tarjetas de crédito, mientras el banco emitía una sólida guía para 2026 proyectando 95.000 millones de USD en ingresos netos por intereses. No obstante, el BPA total por debajo de las expectativas y el desempeño impulsado por clientes premium generan cautela entre los inversores, pese al optimismo de Dimon respecto a la economía estadounidense, llevando la cotización en premarket a una caída de alrededor de 0,15 - 0,2%.
Resultados principales
-
Ingreso neto: 13,03 mil millones USD, -7% interanual.
-
BPA (Beneficio por acción): 4,63 USD, -4% interanual.
-
Nota: BPA ajustado de 5,23 USD excluyendo ítems significativos.
-
-
Ingresos ajustados: 46,77 mil millones USD vs. estimado 46,35 mil millones USD (supera).
-
Ingresos netos por intereses gestionados: 25,11 mil millones USD (+7% interanual) vs. estimado 24,99 mil millones USD (supera).
Destacados de Trading y Banca
-
Ventas y trading de acciones: 2,86 mil millones USD (+40% interanual) vs. estimado 2,7 mil millones USD (supera).
-
Ventas y trading FICC: 5,38 mil millones USD (+7,5% interanual) vs. estimado 5,27 mil millones USD (supera).
-
Ingresos de banca de inversión: 2,55 mil millones USD (-1,9% interanual) vs. estimado 2,65 mil millones USD (no alcanza).
-
Nota: Tanto los ingresos por suscripción de acciones como por deuda quedaron por debajo de las estimaciones, con la suscripción de acciones cayendo un 16% interanual.
-
Crédito y Balance
-
Provisión para pérdidas crediticias: 4,66 mil millones USD (incluye reservas de Apple Card) vs. estimado 4,68 mil millones USD.
-
Castigos netos: 2,51 mil millones USD vs. estimado 2,56 mil millones USD (mejor de lo temido).
-
Activos bajo gestión: 4,79 billones USD vs. estimado 4,73 billones USD.
