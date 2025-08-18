Leer más

Los mercados atentos a la reunión Trump-Zelenski

03:45 18 de agosto de 2025

La sesión de hoy será excepcionalmente escasa en la publicación de datos macroeconómicos, lo que centrará la atención del mercado en la reunión entre Trump y Zelenski, a la que asistirán líderes europeos y el secretario general de la OTAN.

Si bien el mayor riesgo de un acuerdo vertical entre Trump y Putin se ha pospuesto, las últimas declaraciones del presidente estadounidense, de que "Crimea y la OTAN están descartadas para Ucrania", podrían minar la confianza en los mercados europeos. Sin embargo, se espera la mayor volatilidad en las materias primas energéticas, que siguen siendo una moneda clave en las negociaciones de la Casa Blanca con Rusia.

Calendario económico para hoy:

11:00 AM, Balanza comercial de la eurozona – junio

  • Pronóstico: 18.1B; Anterior: 16.2B

14:00 PM, Polonia – Datos de inflación de julio:

  • IPC básico: Pronóstico: 3,3% interanual; Anterior: 3,4% interanual

14:15 PM, Canadá – Datos de vivienda y construcción de julio:

  • Inicios de construcción de viviendas: Pronóstico: 264.000; Anterior: 283.700

14:30 PM, Canadá – Compra de valores extranjeros (junio):

  • Pronóstico: -4.75 mil millones; Anterior: -2.79 mil millones

14:30 PM, Canadá – Compras canadienses de valores extranjeros (junio):

  • Pronóstico: 13.370B

