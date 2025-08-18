Los mercados atentos a la reunión Trump-Zelenski

La sesión de hoy será excepcionalmente escasa en la publicación de datos macroeconómicos, lo que centrará la atención del mercado en la reunión entre Trump y Zelenski, a la que asistirán líderes europeos y el secretario general de la OTAN.
Si bien el mayor riesgo de un acuerdo vertical entre Trump y Putin se ha pospuesto, las últimas declaraciones del presidente estadounidense, de que "Crimea y la OTAN están descartadas para Ucrania", podrían minar la confianza en los mercados europeos. Sin embargo, se espera la mayor volatilidad en las materias primas energéticas, que siguen siendo una moneda clave en las negociaciones de la Casa Blanca con Rusia.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Calendario económico para hoy:
11:00 AM, Balanza comercial de la eurozona – junio
-
Pronóstico: 18.1B; Anterior: 16.2B
14:00 PM, Polonia – Datos de inflación de julio:
-
IPC básico: Pronóstico: 3,3% interanual; Anterior: 3,4% interanual
14:15 PM, Canadá – Datos de vivienda y construcción de julio:
-
Inicios de construcción de viviendas: Pronóstico: 264.000; Anterior: 283.700
14:30 PM, Canadá – Compra de valores extranjeros (junio):
-
Pronóstico: -4.75 mil millones; Anterior: -2.79 mil millones
14:30 PM, Canadá – Compras canadienses de valores extranjeros (junio):
-
Pronóstico: 13.370B
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.